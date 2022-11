Previsioni meteo 13 novembre 2022: maltempo al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 13 novembre 2022: la perturbazione accompagnata da piogge e temporali si sposta verso le regioni centro-settentrionali

Dopo essersi preso una lunga pausa nel mese di Ottobre, l’autunno sta tornando a fare la sua parte in questo secondo weekend di Novembre. Sull’Italia si registrano infatti condizioni meteo all’insegna del maltempo per una perturbazione che, dopo aver raggiunto ieri le regioni centro-meridionali, oggi interesserà anche il Nord e gran parte del Centro. Tornerà anche la neve, al di sopra dei 1700 metri in Appennino, e fin sui 1500-1300 metri sulle Alpi entro la giornata di

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS entro la metà della prossima settimana si intravede la possibilità di un peggioramento autunnale per l’Italia. Una perturbazione atlantica potrebbe infatti raggiungere il Mediterraneo portando maltempo soprattutto al Centro-Nord. Flusso atlantico che al quel punto potrebbe anche proseguire per diversi giorni con una serie di ondulazioni in transito.

Intanto per oggi, domenica 13 novembre 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio ancora cieli irregolarmente nuvolosi con pioviggine sulla Romagna e isolati fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1700-1800 metri. In serata e in nottata preciptazioni in arrivo su settori adriatici e arco alpino, con quota neve in discesa fin verso i 1200-1500 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro al mattino molte nubi in transito con locali piogge su coste tirreniche e soprattutto adriatiche, più asciutto altrove. Al pomeriggio cieli nuvolosi con pioviggini sparse e neve in Appennino oltre i 1800 metri, più asciutto tra Umbria e Toscana. In serata residui fenomeni su coste di Toscana e Marche, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e locali temporali. Al pomeriggio ancora piogge su Puglia e Isole Maggiori, più asciutto altrove. In serata si residui fenomeni sugli stessi settori, nuvoloso ma con tempo asciutto altrove. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da agitati a localmente mossi.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .