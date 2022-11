Per Janet De Nardis un 2022 tra arte e cultura

Janet De Nardis, direttrice del Digital Media Fest, prepara la nuova edizione del Digital Media Fest e presto sarà al cinema “Good Vibes”, il suo primo lungometraggio

Giornalista, regista, docente e direttrice del Digital Media Fest. Janet De Nardis è da sempre un esempio di determinazione e negli ultimi mesi, sta vivendo un periodo ricco di traguardi importanti ed esperienze lavorative sorprendenti. Non solo mamma attenta, Janet, quest’estate si è divisa fra il set del suo primo lungometraggio “Good Vibes” e la conduzione di festival importanti. Adesso, é pronta a ripartire, ancora con più energie, per condurre il suo programma radiofonico “Incidentalis Arte” su RID 96.8 al fianco di una grande squadra tra cui spicca Marco Baldini, ma che ha coinvolto anche attrici come Valentina Olla, Vania della Bidia e Alina Person. Da pochi mesi è il direttore editoriale del magazine Donne di Oggi – Business & Life, il magazine online che ha come protagoniste artiste del mondo dello spettacolo, imprenditori e imprenditrici, ma anche mamme che sono esempi del nostro tempo.

A giugno il film “Good Vibes” di cui Janet è autrice insieme a Mirko Virgili Ersilia Cacace, e’ diventato set a cielo aperto nella splendida terra calabrese che ha visto tra i protagonisti attori del calibro di Caterina Murino, Vincent Riotta e Mimmo Calopresti, ma anche Ludovico Fremont e Andrea De Rosa tra gli altri. Un grande e variegato cast per questa pellicola che vedremo prossimamente al cinema e che pone al centro della narrazione l’abuso della tecnologia.

Nel corso della sua estate, la regista ha trovato anche il tempo per condurre alcuni dei Festival estivi più importanti degli ultimi anni come Marateale 2022, che ha avuto ospiti di grande rilievo come Lorella Cuccarini, Luca Guadagnino, Claudio Amendola e Toni Servillo.

Protagonista indiscusso anche in questo nuovo anno, il festival da lei fondato e diretto, festeggia i dieci anni di attività per un’edizione ricca di novità. Il Digital Media Fest è ormai un punto di incontro fondamentale per tutti i creativi e gli autori di opere audiovisive webnative e sono già in molti ad essere in attesa dell’evento che si svolgerà dal 14 al 16 dicembre presso la Casa del cinema di Roma.