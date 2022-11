I-Days 2023: Paolo Nutini è l’artista headliner

Paolo Nutini è il primo artista degli I-Days 2023 di Milano. Il cantautore è stato annunciato come headliner: ecco date e info sui biglietti

Dopo il successo ottenuto questa estate con le date italiane del suo tour (oltre 40 mila biglietti bruciati in poco tempo), Paolo Nutini è pronto per tornare in Italia il prossimo anno. Il cantautore è il primo headliner annunciato degli I-DAYS 2023. Si esibirà il 24 giugno all’Ippodromo Snai.

Questa nuova data sarà una nuova occasione per l’artista di presentare al pubblico i brani del nuovo disco “Last Night In The Bittersweet” (Atlantic Records), un progetto dalle influenze inaspettate che vanno dal rock celtico dei primi Anni Ottanta al kosmiche della metà degli Anni Settanta, passando per la new wave, al folk e al rock classico.

I BIGLIETTI

BIGLIETTI IN VENDITA GENERALE su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com.

PREZZI BIGLIETTI

POSTO UNICO: € 40,00 + diritti di prevendita

PIT: € 55,00 + diritti di prevendita