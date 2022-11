Esofagite eosinofila: più vitamina D contro l’infiammazione

La carenza di vitamina D può portare a un rischio maggiore di esofagite eosinofila e altri stati allergici, secondo uno studio pubblicato su Gut

Metà della popolazione occidentale è carente di vitamina D, hanno scritto nel lavoro Marc E. Rothenberg, direttore della divisione di allergia e immunologia del Center for Eosinophilic Diseases presso il Cincinnati Children’s Hospital Medical Center.

“Il regolatore trascrizionale numero 1 dei geni dell’esofago, che ha mostrato un livello straordinariamente alto di significatività statistica, è il recettore della vitamina D”, ha evidenziato Rothenberg.

Essendo una vitamina liposolubile, la vitamina D può passare attraverso tutte le membrane cellulari e legarsi al recettore intracellulare specifico, che regola l’espressione genica. Esaminando migliaia di set di dati, ha spiegato Rothenberg, il suo team ha scoperto che il recettore della vitamina D, che è un regolatore della trascrizione (agendo come un fattore di trascrizione), è arricchito nel genoma umano, in particolare nei siti dei geni esofagei coinvolti nell’eosinofilia. esofagite.

“Quando abbiamo trovato una forte interazione tra il trascrittoma dell’esofagite eosinofila e il recettore della vitamina D. Mi sono emozionato come scienziato medico, perché so che la vitamina D è collegata alle allergie”, ha detto Rothenberg. “Inoltre, la disponibilità di farmaci a base di vitamina D offre una potenziale opportunità per una rapida traduzione clinica di questi risultati”.

Utilizzando l’istologia, l’imaging molecolare e l’analisi metagenomica, i ricercatori hanno determinato che il recettore della vitamina D interagisce con ed è un antagonista naturale dell’ IL-13, una citochina Th2 che regola l’infiammazione del tessuto epiteliale nell’asma, nella dermatite atopica, nella rinosinusite e in altre malattie a tra cui l’esofagite eosinofila.

In particolare, l’analisi metagenomica ha rivelato che l’integrazione con la vitamina D ha invertito la disregolazione fino al 70% del trascrittoma e le modificazioni epigenetiche indotte dall’IL-13 nelle cellule esposte a condizioni carenti di vitamina D. I ricercatori hanno scoperto che l’interattoma tra i recettori della vitamina D e il trasduttore di segnale e attivatore della trascrizione 6 (STAT6) può governare le risposte del tessuto epiteliale alla segnalazione di IL-13.

“Il recettore della vitamina D è un noto fattore di trascrizione. I nostri risultati mostrano che il fattore di trascrizione coinvolto da IL-13, STAT6 e il recettore della vitamina D, stanno effettivamente regolando gli stessi geni e regolano quei geni principalmente in direzioni opposte”, ha detto Rothenberg.

“Abbiamo dimostrato che la vitamina D antagonizza l’effetto dell’IL-13 in vitro e in vivo, quindi, la vitamina D ha un’attività simile al blocco dell’IL-13”, ha aggiunto. “Ha un ruolo fisiologico in termini di regolazione della risposta dell’IL-13, che è fondamentale per suscitare risposte infiammatorie di tipo 2″.

Quando i ricercatori hanno esaminato una coorte di pazienti con EoE, hanno scoperto che molti di questi pazienti avevano una carenza di vitamina D, ha detto Rothenberg. Le biopsie hanno rivelato che la gravità della loro malattia, inclusi i livelli di eosinofili, i cambiamenti istologici e altre caratteristiche, erano inversamente proporzionali ai livelli di vitamina D.”Ciò ha fornito il significato clinico del fatto che i risultati murini fossero riproducibili negli esseri umani”, ha detto Rothenberg.

I ricercatori manipolando i livelli di vitamina D nei topi e nei campioni umani, l’IL-13 ha avuto un effetto particolarmente notevole quando i livelli di vitamina D erano bassi.”La bassa vitamina D ha reso l’effetto IL-13 molto più prominente, attivo e forte”, ha detto Rothenberg. La vitamina D, tuttavia, ha invertito le risposte indotte dall’IL-13 che sono considerate utili all’EoE, come l’iperproliferazione epiteliale, gli spazi intercellulari dilatati e il miglioramento della funzione barriera nei topi con esofagite eosinofila sperimentale.

“Quando abbiamo normalizzato il livello di vitamina D, il modello EoE è diventato molto più mite”, ha detto Rothenberg.Secondo i ricercatori, questi risultati forniscono un nuovo punto di ingresso terapeutico per le malattie legate all’immunità di tipo 2 nella medicina e nelle terapie preventive e riparative.

“In questa fase, non sto raccomandando alle persone di assumere alte dosi di vitamina D o qualcosa del genere. Ma potrebbero esserci buone ragioni per controllare i livelli di questa vitamina in caso di EoE”, hanno concluso gli autori.

Michael Brusilovsky et al., Vitamin D receptor and STAT6 interactome governs oesophageal epithelial barrier responses to IL-13 signalling Gut. 2022 Aug 2;gutjnl-2022-327276.

