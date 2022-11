Bomba nella via dello shopping a Istanbul: morti e decine di feriti

Esplosione a Istanbul: si contano almeno 6 morti e decine di feriti. Nel 2016 nella stessa strada si era verificato un attentato terroristico

Almeno 6 morti e 53 feriti a Istanbul in conseguenza di un’esplosione che si è verificata in una via centrale della città: a riferirlo il governatore locale, Ali Yerlikaya, con una comunicazione diffusa anche sui social network.

Secondo la sua ricostruzione, spiega la Dire (www.dire.it), la deflagrazione è avvenuta alle 16.20 ora locale. Non è chiaro per ora cosa abbia provocato l’esplosione – l’ipotesi più accreditata è quella di una bomba – pure documentata da filmati diffusi sulle reti sociali. L’episodio si è verificato in via Istiklal, dove sono ora al lavoro squadre di soccorritori e unità di polizia. Nel 2016 nella stessa strada si era verificato un attentato, con modalità suicide.

TAJANI: “ITALIA ESPRIME VICINANZA AL POPOLO TURCO”

“Immagini terribili da Istanbul. L’Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani.