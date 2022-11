Unisci PDF gratis con PDFelement

I file PDF (Portable Document Format) sono uno dei tipi di file più comuni che vedrai sul posto di lavoro e trovare uno strumento per unire file PDF e modificare documenti PDF è un problema molto sentito.

Nonostante sia una funzione molto efficace e utile, non molte persone scelgono di utilizzarla o addirittura non conoscono i vantaggi che può fornire. Altri semplicemente non sanno che questa funzione esiste e spesso possono chiedersi come unire due o più file PDF.

Magari hai bisogno di unire o combinare due file PDF per creare un documento di facile lettura, o forse hai dimenticato di includere una pagina specifica che deve essere aggiunta. In questi casi, dare luogo ad una semplice fusione tra più PDF è tutto ciò che serve per creare un chiaro documento professionale in pochissimo tempo.

Perch é unire i file PDF?

L’unione dei tuoi documenti PDF non solo può farti risparmiare molto tempo quando si tratta di organizzare i tuoi documenti, ma rappresenta anche una scelta molto più sostenibile e comoda sotto diversi punti di vista. Vediamo alcuni scenari rilevanti per renderci conto dell’utilità di unire file PDF.

Progetti con più partecipanti

Se stai partecipando a un progetto che richiede a più persone di inviare o condividere i propri documenti, l’unione di più PDF può rendere le cose molto più semplici.

Quando un progetto coinvolge più persone o team, i documenti dovranno essere presentati da molti dipartimenti diversi. Ad esempio, una proposta per lo sviluppo abitativo includerà probabilmente relazioni e input di varie persone, inclusi appaltatori, ingegneri, architetti, contabilità e così via. I progetti più grandi spesso richiedono più team, risultando in molti documenti, inclusi piani, richieste di modifica, rapporti sullo stato di avanzamento, eccetera.

L’uso della funzione di unione di un software aiuterà enormemente a velocizzare questo processo e garantirà che il documento includa tutto ciò di cui ha bisogno. Se ogni parte del documento viene inviata in vari formati di file, ciascuno può essere salvato come documento PDF e unito facilmente. La presentazione apparirà quindi professionale, coerente e molto più facile da leggere con tutte le informazioni pertinenti disponibili in un unico posto.

Documenti archiviati

Con “archiviazione di documenti digitali” ci si riferisce a file contenenti informazioni che non vengono utilizzate regolarmente e, di conseguenza, vengono archiviate in modo sicuro per lunghi periodi di tempo. Gli archivi digitali in genere contengono migliaia di file che vengono salvati elettronicamente.

Dal momento che questi file sono conservati elettronicamente, è utile unirli in meno documenti PDF possibili, risparmiando tempo e fatica eccessivi nelle ricerche di individuare le informazioni necessari su più file. La combinazione di questi archivi infiniti in un unico documento significa che i ricercatori possono accedere senza problemi a tutte le informazioni che stanno cercando piuttosto che passare da un file all’altro.

Risparmia spazio sul tuo dispositivo

Una delle parti migliori dell’utilizzo di un software di unione di file PDF è la quantità di spazio di archiviazione che può farti risparmiare sul tuo dispositivo.

I file PDF, in particolare, possono occupare molto spazio grazie alla capacità di contenere più di un semplice testo. Questi file tendono a includere molte immagini, grafica 3D, grafici vettoriali e tabelle, tra gli altri che creano file di dimensioni maggiori. Inoltre, più singoli file conservi, più finisci per consumare spazio non necessario sul tuo computer, tablet o telefono.

L’utilizzo di una fusione di file PDF può aiutare a evitare di utilizzare spazio prezioso sul dispositivo poiché ogni file viene consolidato in un unico documento. Non solo tutto è organizzato in un unico posto, ma puoi trasferire più facilmente i file tra i dispositivi senza doversi preoccupare di quanto spazio di archiviazione sarà necessario.

Uno strumento fondamentale: PDFelement

Ben consci che la soluzione a tutte le situazioni trattate è quella di unire PDF con appositi programmi, il software migliore a questo scopo è Wondershare PDFelement.

Con PDFelement è facile modificare, convertire, unire, firmare i PDF e molto altro, su desktop, cellulare e web.

Si tratta quindi di un programma in grado di gestire a 360 gradi i file PDF (non solo di unirne diversi tra loro) e che presenta le caratteristiche di essere economico, facile da usare e super veloce.

Finalmente editare i tuoi PDF non è più un problema, anzi ti sembrerà la cosa più naturale del mondo con PDFelement.

Per cui unisci PDF gratis ed in maniera semplice ottenendo documenti organizzati e comodi da utilizzare e condividere come e quando vuoi.

PDFelement è sicuramente il miglior software per unire PDF che puoi trovare in rete offrendoti la possibilità di intervenire sul testo e altri elementi dei fogli PDF, convertire i file in alta qualità, rendere modificabili anche i file scansionati, organizzare le pagine ed inserire note.

Inoltre ricorda: puoi sfruttare questo programma sia come utente Windows che Mac (per unire PDF su Mac si segue una procedura analoga a quella di Windows).

Alla luce di tutte queste caratteristiche, PDFelement è un programma che accontenta veramente tutti!