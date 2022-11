Il corto “Amici per la pelle” vince il Premio AIOM

Il cortometraggio “Amici per la pelle” vince il premio AIOM: ha come protagonisti i comici Gigi e Ross ed è stato ideato dal prof. Paolo Ascierto e dalla Fondazione Melanoma

Il cortometraggio “Amici Per La Pelle” vince la settima edizione del Premio “Oncologia e Cinema” promosso da AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) insieme a Fondazione AIOM. La pellicola è diretta da Angela Bevilacqua e vede come protagonisti i comici partenopei Gigi e Ross (al secolo Gigi Esposito e Rosario Morra).

Racconta la storia di Toni e Flavio, due uomini uniti per caso dal melanoma. Le loro vite si incontrano nella sala d’attesa di un reparto di oncologia dove iniziano a condividere il percorso di malattia e cura. Nonostante la differenza caratteriale comincia una splendida amicizia che cambierà per sempre le loro vite. Una storia toccante e coinvolgente, narrata con un sapiente equilibrio fra dramma e ironia. Il corto è nato da un’idea dell’oncologo napoletano Paolo Ascierto e dalla Fondazione Melanoma da lui presieduta. Come ogni anno a valutare i cortometraggi è stata una giuria eterogenea composta da: registi, attori, clinici, infermieri, giornalisti, psicologi e pazienti.

Al secondo posto si è classificato “La Cura”, prodotto da Walce Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe) e scritto dalla prof.ssa Silvia Novello e dalla regista Manuela Jael Procaccia (che lo ha anche diretto). Racconta una storia di amicizia sincera, profonda e toccante sul tema del tumore del polmone e le prospettive di vita legate a questa difficile malattia. Infine sul gradino più basso del podio è arrivato “Io Sono Qui”: realizzato da SIMM-Società Italiana di Leadership e Management in Medicina, con la collaborazione di IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori (IRST) “Dino Amadori”, AUSL della Romagna, EngageMinds HUB – Università Cattolica del Sacro Cuore. Racconta il vissuto e la complessità del percorso di malattia di Sabina, cui è stato diagnosticato un carcinoma della mammella.

“Dal 2015 organizziamo nell’ambito del nostro congresso nazionale una speciale sessione dedicata alla ‘Comunicazione in oncologia attraverso la cinematografia’ – afferma il prof. Saverio Cinieri, Presidente Nazionale AIOM -. Il grande successo di quella prima edizione ci ha spinto a riproporla, anche negli anni successivi, fino ad ampliarla nel 2016 con un concorso dedicato. Ogni anno riceviamo decine di ottime produzioni e selezioniamo i tre migliori lavori pervenuti. Siamo conviti che la forza delle immagini garantite dal cinema possa essere uno strumento utile anche nella lotta contro il cancro. Lo spettatore, infatti, riesce quasi sempre ad empatizzare con le drammatiche storie dei protagonisti. Tutto ciò non può che aumentare la consapevolezza contro malattie purtroppo ancora fatali. Ringraziamo tutti i partecipanti che hanno anche quest’ anno contribuito al successo dell’iniziativa”.