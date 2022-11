AlphaTauri amplia la collezione di vestiti che si scaldano

AlphaTauri lancia la versione 2.0 della collezione di capi riscaldabili che si allarga anche ad un trench e una giacca commuter

Il marchio AlphaTauri, ai più noto per il team in Formula 1, è il premium fashion brand di Red Bull che gioca tutte le sue carte sul design sofisticato e i nuovi tessuti intelligenti espressione dell’innovazione tecnologica.

A partire da questa filosofia, stagione dopo stagione, ha proposto una serie di capi dall’estetica minimale, ma con una spiccata vocazione tech che ha trovato la sua massima espressione nel 2020 con il lancio della prima “Heatable Capsule Collection” che ha fatto molto scalpore.

In realtà si trattava di una piccola collezione che includeva soltanto una giacca e un gilet ma che avevano una proprietà rivoluzionaria in quanto erano in grado di riscaldarsi grazie ad un controllo via app. Ora è disponibile la versione 2.0 della collezione che si allarga anche ad un trench e una giacca commuter, sempre dotate della tecnologia che permette di scaldare alcune zone dei capi.

Rispetto alla precedente HCC 1.0, l’app è stata ulteriormente sviluppata in modo che, oltre alle funzioni di riscaldamento “Pulse” e “Intense” esistenti, sia possibile impostare anche una temperatura nominale in gradi centigradi che può essere automaticamente mantenuta dal capo indossato. Con la modalità scambio c’è anche un ulteriore controllo della zona di riscaldamento, in cui le tasche e la zona posteriore vengono riscaldate alternativamente. Le giacche sono alimentate con l’elettricità fornita da una power bank che e riposta in una tasca separata sul retro del capo.

Nello specifico, il trench, in nero, disponibile per uomo e donna, è realizzato in un materiale idrorepellente prodotto con un rivestimento isolante in sughero all’interno. Garantisce che solo una piccola parte del calore immagazzinato nell’imbottitura in lana Lavalan fuoriesca all’esterno.

La giacca Commuter, invece, grigio scuro è unisex e ha caratteristiche pratiche come un cappuccio ripiegabile, una copertura pieghevole da bici (paraspruzzi), una tasca posteriore in jersey e polsini allungati dalla forma ergonomica. La giacca Commuter è anche completamente riflettente per una migliore visibilità al buio.