Migranti, Meloni attacca Macron: “Reazione francese spropositata”

Migranti, la denuncia della premier Giorgia Meloni: “La Ue ha tradito l’accordo sul ricollocamento dei migranti. Da Macron una reazione spropositata”

“Secondo me quando si parla di ritorsione c’è qualcosa che tendenzialmente non funziona. Sono rimasta molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese che dal mio punto di vista è incomprensibile e ingiustificata“. Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

“PER I MIGRANTI SERVE SOLUZIONE EUROPEA”

“Noi non siamo più in grado di occuparcene, bisogna trovare una sintesi, una soluzione europea”. Così la premier Giorgia Meloni parlando di migranti.

“ITALIA TRADITA DA UE, NON SIAMO UNICO PORTO DI SBARCO”

“Quello che è accaduto ieri tradisce” l’accordo Ue sul ricollocamento dei migranti. Lo dice la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi alla luce della tensione con la Francia di Macron.

“Mi fa arrabbiare il fatto – aggiunge Meloni come riferisce la Dire (www.dire.it) – che l’Italia debba essere l’unico porto possibile di sbarco nel Mediterraneo. Questo non c’è scritto in nessuna accordo. Io a questo punto voglio interrogare i miei partner. Non credo che sia giusto”.

“NON CREDO CHE L’ITALIA POSSA ESSERE CONSIDERATA LA PORTA DEL MEDITERRANEO”

“La situazione come è stata gestita fino a ora non è più possibile: noi unica porta d’Euoropa come soluzione? Ma io francamente non sono d’accordo e non credo di avere questo avuto questo mandato dagli italiani. Chiederò al parlamento cose ne pensa”, dice ancora la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi.