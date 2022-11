Lombardia: attivi sportelli Comitato italiano paralimpico in sedi Inail

Lombardia: di nuovo attivi gli sportelli del Comitato italiano paralimpico nelle sedi Inail per avviare un percorso di pratica sportiva accessibile

Riprende in Lombardia l’attività degli sportelli di avviamento allo sport del Comitato italiano paralimpico per la promozione della pratica sportiva, dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa con le sedi territoriali Inail. Presso i punti Cip nelle sedi di Brescia, Cremona, Como, Lodi, Mantova, Monza, Pavia, Sesto San Giovanni (con funzione di polo per tutti gli uffici territoriali della Città metropolitana di Milano), Varese, Sondrio, attivi con un calendario personalizzato, le persone con disabilità da lavoro possono ottenere informazioni sugli sport praticabili, sulle società sportive presenti sul territorio e sulle modalità per accedere ai corsi annuali nelle varie discipline.

Inail e Comitato italiano paralimpico per lo sport accessibile. La collaborazione di Inail Direzione regionale Lombardia e Cip, Comitato italiano paralimpico della Lombardia, ha realizzato negli anni numerose manifestazioni con atleti paralimpici protagonisti, anche aperti alla cittadinanza, per testimoniare come lo sport possa promuovere il reinserimento sociale per le persone con disabilità da lavoro assistite dall’Istituto. La ripresa del servizio in presenza degli sportelli Cip nelle sedi Inail della Lombardia favorisce l’informazione e la partecipazione alle iniziative di promozione della pratica sportiva.

Per approfondimenti e contatti: lombardia@inail.it