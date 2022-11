Le vendite di Marcolin sono in crescita del 20%

Nei primi sei mesi dell’anno, le vendite nette di Marcolin sono state pari a €283,7mln, in crescita del 19,6% rispetto al medesimo periodo del 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Marcolin, azienda tra i leader mondiali nel settore dell’eyewear, ha approvato i risultati economici e finanziari al 30 giugno 2022.

Nei primi sei mesi dell’anno, le vendite nette di Marcolin sono state pari a €283,7mln, in crescita del 19,6% rispetto al medesimo periodo del 2021, confermando così le performance positive registrate nel primo trimestre 2022. Confrontando i dati delle vendite nette con il 1H19, si registra un incremento del 10,1%, confermando la solida ripresa del mercato.

Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, il Gruppo incrementa le vendite in tutte le aree geografiche, in particolare in EMEA (+17.4%) e Americas (+18.8%) che assieme rappresentano quasi il 90% delle vendite nette. Positivi i risultati in aree geografiche ad alto potenziale quali Asia (+5.3%) e Resto del Mondo (+51.2%).

L’EBITDA adjusted ha raggiunto l’ammontare di €40,5 mln, in incremento del +21,3% rispetto al medesimo dato consuntivato al 30 giugno 2021. Altrettanto positivo l’andamento dell’EBITDA margin adjusted che raggiunge il 14,3% delle vendite nette, in incremento rispetto al 12,3% consuntivato nel primo semestre 2019. Tali risultati sono stati raggiunti grazie all’ottimo mix delle vendite, sia in termini di brands sia di canali distributivi e ad una continua spinta all’efficienza produttiva e di approvvigionamento nonostante le difficoltà legate all’effetto negativo dell’inflazione che ha impattato prevalentemente i costi di trasporto.