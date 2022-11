Su Rai 4 il film “I see you”: ecco la trama

Una ghost story poliziesca in prima serata su Rai 4 con “I see you”: ecco la trama del film con Helen Hunt, Jon Tenney, Judah Lewis, Owen Teague, Libe Barer

Un thriller inquietante dai risvolti sorprendenti. È il film “I See You”, in onda in prima serata mercoledì 9 novembre 2022 alle 21.20 su Rai 4 (canale 21). Il commissario Harper sta indagando sulla scomparsa di un bambino e allo stesso tempo deve far fronte a una complicata situazione famigliare: sua moglie lo tradisce e sta pensando di chiedere il divorzio, mentre il loro figlio adolescente sta reagendo male alla notizia. Come se non bastasse, in casa Harper sembra manifestarsi da qualche giorno una presenza estranea che sposta gli oggetti e produce inquietanti rumori durante la notte. Diretto da Adam Randall, regista del film vampiresco “Night Teeth”, “I See You” riesce a districarsi con originalità tra il thriller e l’horror fondendo abilmente gli elementi della ghost story con le dinamiche del cinema poliziesco. Ottimo il riscontro della critica: su Rotten Tomatoes ha totalizzato il 77% di recensioni professionali positive.