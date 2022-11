Forte scossa di terremoto nelle Marche avvertita in tutto il Centro Italia

Una forte scossa di terremoto ha svegliato l’Italia alle 7.07: il sisma è stato avvertito anche molto lontano dall’epicentro, la costa marchigiana non lontano da Fano

Una forte scossa di terremoto ha svegliato l’Italia alle 7.07: il sisma, con epicentro a una profondità di 8 chilometri nella costa marchigiana a una trentina di chilometri da Fano, è stato avvertito distintamente anche molto lontano, come a Bologna, Padova, addirittura Trento. La magnitudine stimata dall’Ingv è 5,7.

NELLE MARCHE PERSONE IN STRADA

Nelle Marche, da Fano a Pesaro, molte persone sono scese in strada. A Pesaro la scossa è stata avvertita distintamente soprattutto ai piani alti. Tanta gente si è riversata in strada. E mentre si cerca di capire se ci sono stati danni a cose e persone molte scuole stanno già comunicando che per oggi non apriranno.

LO SCIAME SISMICO CONTINUA

Alla prima, sono seguite altre scosse di intensità minore, tra i 2.4 e i 3.6 di magnitudo: l’Ingv ne segnala una alle 7.12, una alle 7.15, un alle 7,16, una alle 7.19, una alle 7.23, 7.26, 7.29, 7.32 e 7.35.

Intanto, spiega la Dire (www.dire.it), su Twitter, #terremoto è diventato in un attimo il primo argomento di discussione: tutti si interrogano sull’accaduto. Molte persone dicono di aver sentito due scosse ravvicinate, nell’arco di un minuto.

A PESARO OGGI SCUOLE CHIUSE

A Pesaro oggi resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

AL VIA LA RICOGNIZIONE DEI DANNI

Intanto, nei Comuni costieri è partita già la ricognizione dei danni causati dal sisma. “Forte scossa di terremoto in tutto il territorio- scrive su Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci- Al momento non risultano danni”. Molte amministrazioni comunali hanno già deciso di tenere le scuole chiuse come ad esempio a Vallefoglia e Tavullia.

ACQUAROLI SENTE CURCIO: “CHIUDERE SCUOLE ANCONA E PESARO“

“In via cautelativa per il controllo degli edifici scolastici si invitano i Comuni delle province di Ancona e di Pesaro Urbino a chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Nelle altre province si valuti caso per caso”. Lo scrive il governatore delle Marche Francesco Acquaroli dopo un colloquio telefonico con il Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio in seguito alle ripetute scosse di terremoto con epicentro a largo della costa marchigiana di questa mattina. La più forte di magnitudo 5.7 alle 7.07. “Si è verificata una forte scossa di terremoto alle 7.07 al largo della costa tra Pesaro e Fano, seguita da un’altra di minore intensità- dice Acquaroli- Stiamo verificando le conseguenze sui territori”.