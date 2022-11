Calendari dell’avvento: 3 idee per tutti i gusti

I calendari dell’avvento sono il primo simbolo della tradizione di Natale, che aiutano grandi e piccini nel conteggio dei giorni che passano, uno dopo l’altro, dal primo dicembre fino all’arrivo della festa tanto attesa.

Perfetti sia come dono per i propri cari che come sfizio da auto regalarsi prima dell’arrivo del Natale, le tipologie e i modelli di calendario dell’avvento in commercio sono davvero tante e originali. Se si vuole, invece, aggiungere quel tocco in più di originalità, è possibile realizzarli con le proprie mani utilizzando piccoli sacchettini o scatoline oppure comprando un calendario vuoto da riempire.

Vediamo in questo articolo proprio 3 idee differenti per il calendario dell’avvento, certi di potervi consigliare un regalo simpatico e piacevole, da condividere con i vostri cari.

Il classico, “ripieno” di cioccolatini

Quello più comune e conosciuto da tutti è proprio il calendario dell’avvento che contiene dei buonissimi cioccolatini. Nonostante sia il modello più classico e tradizionale, si possono trovare molte alternative in esso, variando la qualità e la tipologia di cioccolato che si trova all’interno. Se preferite sceglierlo direttamente online, il calendario avvento con cioccolatini Venchi è semplice e tradizionale, ma sempre apprezzatissimo in quanto riesce a donare una piccola gioia ogni giorno, offrendo un gustoso cioccolatino all’interno di ogni casellina.

Birre artigianali e alcolici particolari

Un calendario che sta diventando sempre più comune è quello relativo alle birre artigianali, ma anche collegato ad altre tipologie di alcolici.

Se per i più piccolini è piacevole trovare un dolcetto all’interno, per i più grandi invece può essere una soddisfazione giornaliera trovare una birra artigianale, oppure una bottiglietta per assaggiare un liquore particolare. L’idea di avere ogni giorno una nuova scoperta, da gustare poi a cena o durante i giorni di Natale, è sicuramente un’idea originale. Il costo di questo calendario dell’avvento è un po’ più sostenuto, ma per gli amanti del genere è sicuramente una spesa che si può affrontare.

Confetture, miele e marmellate

Un’idea originale perfetta da regalare alla propria mamma o alla propria nonna è il calendario dell’avvento che contiene delle piccole marmellate o dei barattolini di miele da gustare. Questo tipo di calendario non ha un costo troppo elevato e allo stesso tempo permette di avere delle confetture da utilizzare nei giorni di Natale. Si possono usare nelle preparazioni dei dolci, ma anche a tavola, in compagnia, per gustare un antipasto a base di formaggi e accompagnare le pietanze.