BLU 21 pubblica il singolo “Poi chiudo gli occhi”

I BLU 21 tornano con un nuovo lavoro: “Poi chiudo gli occhi” è il nuovo singolo estratto da “Ricordami”, l’album d’esordio del duo elettro pop

“Poi chiudo gli occhi” è come un racconto.

È la storia di un bambino che fa sua la passione del padre, nel momento in cui questo viene a mancare, quasi a voler rendere sempre più viva la sua assenza.

Anche se sa di non essere il migliore farà di tutto per realizzare il suo sogno e realizzare di conseguenza quello del padre. È una canzone che si serve del simbolo calcistico per descrivere un’esistenza che non s’arrende.

«Non si tratta solo di un gioco. È sacrificio, dedizione, coraggio e amore.

È un legame che va oltre il tempo.» Sergio Guida

Paolo Bottini e Sergio Guida dopo un percorso fatto con gli Underdose, gruppo scioltosi dopo 3 dischi, hanno dato vita ai Blu 21 e alle otto tracce di Ricordami, disco d’esordio del duo elettropop, scritto a distanza – causa lockdown – in soli 6 mesi.

Sulla genesi dell’album Paolo e Sergio raccontano: «Spesso si è venuta a creare una sorta di sfida. Paolo che inviava alle 3 di notte la musica e io che nel tardo pomeriggio cercavo di dargli un testo cantato. Tutto per cogliere nell’immediato le nostre idee, tutto per non perdere la nostra creatività».