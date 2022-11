Belén Rodriguez e Santiago testimonial di GoStudent

“Siamo davvero lieti di avere Belén Rodriguez come volto della nostra nuova campagna digital. Belén rappresenta appieno la figura della madre moderna: attenta e premurosa, ma anche molto dinamica e impegnata”, ha dichiarato Mariano Demartino, Country Manager Italia di GoStudent. “Il Back to School è un momento non solo molto importante, ma anche impegnativo, sia per i ragazzi che per i loro genitori. Per questo vogliamo essere ancora più vicini alle famiglie italiane e incoraggiarle a scegliere GoStudent come alleato per l’istruzione e la crescita dei loro figli”, ha concluso Demartino. La campagna digital è stata concepita dall’agenzia Icona Production di Belén Rodriguez, in sinergia con il team italiano di marketing di GoStudent. Il video è stato realizzato e post-prodotto dal content producer e videomaker Federico Cianferoni. Composta da un hero video di 1 minuto e da uno short-cut, la campagna sarà disponibile sulle pagine proprietarie di GoStudent, quali YouTube, Instagram e Facebook, così come sul profilo Instagram di Belén Rodriguez. A questo primo video seguiranno, poi, altri contenuti social, che verranno pubblicati tra ottobre e novembre sul canale Instagram di Belén.