Asma severo: dupilumab riduce il ricorso a steroidi orali

Asma severo: studio documenta la capacità di dupilumab di ridurre il dosaggio di steroidi orali utilizzato, migliorando al contempo la funzione polmonare

I risultati di un’analisi post-hoc dei dati dello studio TRAVERSE, presentati nel corso del Congresso ERS, hanno documentato la capacità di dupilumab, un anticorpo monoclonale completamente umano che blocca un recettore condiviso dalle interleuchine-4 e -13, fattori chiave e centrali dell’infiammazione di tipo 2, di ridurre il dosaggio di steroidi orali utilizzato, migliorando al contempo la funzione polmonare, in pazienti con asma severo (1).

I risultati di questa analisi confermano l’efficacia e la sicurezza del trattamento con dupilumab, dimostrando come gli effetti del farmaco non si esauriscano nel tempo e che anche i pazienti che sono dipendenti dagli steroidi orali continueranno ad avere una riduzione delle esacerbazioni e un miglioramento della funzione polmonare quando le dosi di corticosteroidi orali sono in diminuzione.

I presupposti e gli obiettivi dello studio

Quasi un paziente su due (45%) affetto da asma severo gestisce la propria condizione asmatica ricorrendo al trattamento a lungo termine con steroidi orali (OCS), una pratica associata ad eventi avversi (AE) considerevoli (2).

Di qui la necessità di esplorare nuove terapie per l’asma in grado di migliorare la sintomatologia asmatica, riducendo al contempo in modo duraturo il ricorso agli steroidi orali.

Dupilumab è un anticorpo totalmente umano che blocca IL-4 e IL-13, due fattori chiave coinvolti nell’infiammazione di tipo 2.

Nello studio registrativo di fase III LIBERTY ASTHMA VENTURE, il trattamento add-on con dupilumab 300 ogni 2 settimane, ha ridotto in modo significativo rispetto a placebo, a 24 settimane, l’impiego di OCS rispetto alle condizioni di partenza del trial, migliorando al contempo le misure di outcome clinico in pazienti di età uguale o superiore a 12 anni con asma severo dipendente da questi ultimi (3).

Lo studio LIBERTY ASTHMA TRAVERSE è uno studio di estensione in aperto, a braccio singolo, avente l’obiettivo di studiare la safety, la tollerabilità e l’efficacia a lungo termine del trattamento add-on con dupilumab in pazienti provenienti da altri trial clinici, incluso lo studio VENTURE.

L’obiettivo di questa analisi dello studio TRAVERSE è stato quello di valutare l’efficacia e l’impatto del trattamento con dupilumab in pazienti con asma dipendente dagli OCS nei pazienti con asma severo dipendente da questi ultimi e a vari livelli di impatto di malattia al basale dello studio di provenienza (lo studio VENTURE in questo caso).

Disegno dello studio e risultati principali

Questa analisi post-hoc dello studio TRAVERSE ha preso in considerazione pazienti provenienti dallo studio VENTURE, trial che prevedeva una fase di induzione della durata pari a 4 settimane, una fase di riduzione della posologia di somministrazione degli OCS della durata di 16 settimane, e una fase di mantenimento della durata pari a 4 settimane.

I pazienti inclusi nello studio di estensione TRAVERSE, provenienti dallo studio VENTURE, sono stati raggruppati come pazienti che avevano continuato il trattamento con dupilumab rispetto allo studio di partenza (DUP/DUP) e come pazienti passati da trattamento placebo nello studio VENTURE a trattamento con l’anticorpo monoclonale dello studio di estensione (PBO/DUP). Inoltre, questi pazienti sono stati stratificati in base alla gravità della condizione asmatica (asma meno grave o più grave in base al dosaggio di OCS al basale dello studio di partenza VENTURE: ≤10 o >10 mg/die, rispettivamente).

Sono stati valutati gli outcome seguenti:

– La percentuale di riduzione del dosaggio di steroidi orali e la variazione della FEV1 pre-broncodilatazione dal basale dello studio VENTURE (PSBL) a 0 e a 96 settimane dello studio di estensione TRAVERSE

– La percentuale di pazienti che ha raggiunto un dosaggio giornaliero di 0, <5 o <10 mg di OCS

– Il tasso di riacutizzazioni asmatiche negli studi VENTURE e TRAVERSE

Risultati principali

Sono stati analizzati i dati relativi a 187 pazienti dello studio TRAVERSE.

Dai risultati è emersa l’efficacia di dupilumab nel ridurre l’impiego di OCS nello studio TRAVERSE sia nel gruppo trattato giornalmente con ≤10 o con >10 mg di OCS al PSBL. Nello specifico, le riduzioni percentuali della dosaggio giornaliera di OCS, osservate nello studio VENTURE, si sono mantenute anche nel corso dello studio TRAVERSE sia nei pazienti DPL/DPL (96 settimane: ≤10mg/die: −89%, >10mg/die: −83%) che in quelli PBO/DPL (96 settimane: ≤10mg/die: −70%, >10mg/die: −76%).

Dupilumab, inoltre, ha ulteriormente aumentato la proporzione di pazienti passati dallo studio VENTURE al TRAVERSE che hanno raggiunto un dosaggio giornaliero di OCS pari a 0, <5 o <10 mg sia nel gruppo trattato giornalmente con ≤10 mg che in quello trattato con >10 mg di OCS al PSBL.

L’anticorpo monoclonale ha ulteriormente ridotto il tasso annualizzato di riacutizzazioni di asma grave dalla fine dello studio VENTURE allo studio TRAVERSE; anche in questo caso, l’effetto sull’outcome è risultato indipendente dal dosaggio giornaliero di OCS al PSBL (range: 0,284–0.599 nello studio TRAVERSE vs. 0,463–1,587 nello studio VENTURE.

Da ultimo, dupilumab ha migliorato la FEV1 pre-broncodilazione nello studio TRAVERSE (range di FEV1 pre-broncodilatazione: 1,71-2,11 l) rispetto allo studio VENTURE (1,5-1,63). Il miglioramento è risultato sostenuto nel tempo e indipendente dal dosaggio giornaliero di OCS al PSBL.

Riassumendo

In conclusione, i risultati di quest’analisi post-hoc dello studio TRAVERSE, basata sui pazienti provenienti dallo studio VENTURE e reclutati nello studio di estensione in aperto, ha dimostrato l’efficacia di dupilumab nel ridurre il dosaggio di OCS e migliorare e mantenere gli outcome clinici legati all’asma, indipendentemente dalla gravità della condizione asmatica iniziale (valutata dal dosaggio di partenza di OCS impiegato).

Come osservato nello studio VENTURE, dunque, il trattamento con dupilumab a lungo termine si associa a riduzioni continue del dosaggio di OCS nel corso dello studio TRAVERSE, in assenza di input dati ai medici sperimentatori a ridurre la posologia di somministrazione di questi farmaci.

