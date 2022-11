Previsioni meteo 8 novembre 2022: Estate di San Martino in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 8 novembre 2022: l’anticiclone si riprende la scena, tornano sole e temperature oltre la media stagionale

Condizioni meteo di nuovo all’insegna della stabilità sull’Italia dopo la fase instabile che ha caratterizzato lo scorso weekend. Tutto ciò grazie alla rimonta di un promontorio d’alta pressione di matrice Azzorriana che anche nella giornata di oggi garantirà tempo stabile, ma con temperature di poco al di sopra delle medie del periodo e gelate notturne specie sugli altipiani Alpini e Appenninici. Nei prossimi giorni, però, l’Estate di San Martino potrebbe arrivare sull’Italia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso della settimana avremo condizioni meteo stabili grazie all’alta pressione. Trova infatti conferme un ulteriore rinforzo dell’alta pressione con un vasto e robusto anticiclone sull’Europa e con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Questo potrebbe però lasciare la possibilità a qualche piccola goccia fredda di raggiungere il Mediterraneo dai quadranti nord-orientali o orientali, nel corso del prossimo weekend, ma serviranno nuove conferme.

Intanto per oggi, martedì 8 novembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati e locali addensamenti su Liguria e Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite, locali piogge in Liguria. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio addensamenti su Umbria, Marche e Abruzzo con tempo asciutto, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi sparse e schiarite, maggiori spazi di sereno in Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare e sereno sulla Sardegna. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime stazionarie o in diminuzione al Nord e al Centro, in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .