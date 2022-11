Disponibili in libreria “Impressionismo” e “Come guardare un dipinto”, due nuovi titoli di Art Essentials editi da 24 ORE Cultura

Editi da 24 ORE Cultura, sono in libreria due nuovi volumi della collana Art Essentials, dedicati a tutti gli amanti dell’arte: “Impressionismo” di Ralph Skea, e “Come guardare un dipinto“, di Susan Woodford.

Impressionismo

“Impressionismo” è un viaggio alla scoperta dell’Impressionismo, dalle origini fino alla sua diffusione in America e in Australia. Nelle pagine del volume Ralph Skea – autore di numerosi saggi sull’arte moderna – analizza il modo in cui gli artisti impressionisti trasformarono, attraverso la loro visione, i soggetti quotidiani.

Spesso si dimentica quanto sembrassero provocatorie le tele impressioniste quando furono esposte per la prima volta nel 1874 in una mostra presso lo studio del fotografo Nadar a Parigi. Gli Impressionisti non rispettavano le tecniche convenzionali di composizione e pittura promosse dalle istituzioni accademiche e sostenute dallo Stato: erano soliti lavorare all’aperto, creando dipinti che catturavano gli effetti transitori della luce e delle sensazioni, utilizzando in modo audace il colore e dipingendo con pennellate rapide. Pagina dopo pagina i lettori potranno ripercorre le principali tappe di questa corrente artistica che, dopo un’iniziale reazione di shock, ha gradualmente conquistato una diffusa accettazione fino ad essere riconosciuta oggi fondamentale per la sua influenza sull’arte moderna

Come guardare un dipinto

Guardare le opere d’arte può essere un’esperienza piacevole, eccitante o commovente, ma alcune immagini – spesso le più gratificanti – richiedono alcune spiegazioni prima di poter essere pienamente comprese. “Come guardare un dipinto”, il nuovo volume a cura di Susan Woodford, approfondisce le origini, i disegni e i temi di oltre cento opere di diversi periodi e luoghi, aiutando i lettori a capire come guardare e analizzare i quadri.

Spesso la visione delle opere d’arte provoca un piacere immediato, altre volte, invece, alcune immagini risultano spiacevoli, senza che lo spettatore riesca a comprendere quali siano i motivi di tale impatto emotivo.

L’autrice mostra come leggere un quadro attraverso l’analisi delle strategie di composizione, delle tecniche artistiche, dei temi e soggetti popolari, della relazione dei dipinti con le società che li hanno prodotti, e svela ai lettori come guardare un quadro per cogliere tutta la complessità e i significati nascosti sotto la superficie delle immagini.

Completa il volume un ricco glossario con i termini chiave, dai movimenti artistici e i termini tecnici alla terminologia religiosa e classica.