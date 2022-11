“Emozioni garantite”: esce il libro-disco di Maurizio Vandelli

Esce il LibroDisco di Maurizio Vandelli “Emozioni Garantite”, due CD: in uno 13 canzoni di Lucio Battisti, nel secondo le basi per il karaoke nel libro a cura di Massimo Cotto

“Finalmente arriva il LibroDisco con le 13 canzoni di Lucio Battisti, quelle che ho più amato e alle quali, ai tempi, ho collaborato – afferma Maurizio Vandelli – e un secondo CD con solo le basi per fare il vostro Karaoke a casa in auto o dove volete, il tutto prodotto da me con Filadelfo Castro. I due cd sono contenuti in un libro a cura di Massimo Cotto che ha raccolto e racconta le mie avventure più esilaranti (ed anche sexy)”.

“Scrivere un libro con Maurizio Vandelli porta con sé due grandi bellezze. La prima – dice Massimo Cotto – è avere davanti la storia della canzone italiana, la seconda è fare finalmente luce su alcuni passaggi del suo passato di cui non aveva mai voluto parlare. Non ho raccolto le sue parole seduto in quel caffè, ma a casa sua, nel suo mondo. Ed è stato bellissimo. Spero di essere riuscito a trasferire parte di quella magia tra le pagine del libro”.

Questa la tracklist dell’album: “Un’avventura”, “Perché no”, “Amarsi un po’”, “La compagnia”, “Fiori rosa, fiori di pesco”, “Il tempo di morire”, “Emozioni”, “Dieci ragazze”, “La luce dell’Est”, “7 e 40”, “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi”, “Mi ritorni in mente” e “Umanamente uomo: il sogno”.

Maurizio Vandelli, per brevità Il Principe (soprannome che lo accompagna da anni e ne sottolinea il portamento e il prestigio), è il più famoso esponente del beat italiano.

Alla guida dell’Equipe 84 ha caratterizzato un’epoca e lasciato un segno indelebile. Nessuno come lui ha saputo accendere l’immaginario collettivo di una generazione che chiedeva alla musica qualcosa di diverso, unico e irripetibile. Di quella stagione, Vandelli è stato il volto e la voce, ma non solo. È stato anche colui che ha osato mettere fine al beat con una canzone scritta da Lucio Battisti, “29 settembre”, che prende le distanze dal suono che lui stesso aveva lanciato e che apre una nuova porta verso il domani.

Proprio con Lucio Battisti, che Vandelli aveva portato per mano alla Ricordi per fargli avere un contratto, collaborerà, con produzione, invenzioni o arrangiamento a pietre miliari della canzone italiana come “Pensieri e parole”. In questo libro si racconta come mai aveva fatto prima, svelando particolari inediti e incontri memorabili (per esempio con John Lennon, Paul McCartney, Jimi Hendrix, Brian Jones, Anita Pallenberg, con cui ebbe anche una fugace storia d’amore). Sempre attivo sulla scena musicale, Vandelli ha continuato a raccontarsi attraverso la musica, senza mai abbandonarla, anzi, facendola crescere giorno dopo giorno.

Dopo la felice esperienza di “Love&Peace” con Shel Shapiro, Maurizio Vandelli si è dedicato anima e corpo alla sua vera passione: l’amore per le canzoni di Lucio Battisti. Questo suo progetto è destinato a lasciare traccia negli animi e sulla pelle di tutti gli appassionati. Impossibile rimanere fermi e non cantare a squarciagola assieme al “Principe” questi autentici evergreen. Nel brano “La compagnia” c’è la partecipazione alla chitarra dell’amico Dodi Battaglia.

Il racconto del libro è a cura di Massimo Cotto che ha raccolto 50 episodi di vita vissuta per un tuffo nella storia della nostra musica più bella e non solo.