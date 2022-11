Catherine Spaak e le altre a “Storie della Tv” su Rai Storia

Non solo soubrette come Abbe Lane, o Lola Falana, ma anche attrici cinematografiche come Sylva Koscina e Catherine Spaak a “Storie della Tv” su Rai Storia

Fin dalle origini, la Televisione è stata esterofila, e le presenze femminili straniere sono state una larga schiera. Non solo soubrette come Abbe Lane, le gemelle Kessler, o Lola Falana, ma anche attrici cinematografiche come Sylva Koscina e Catherine Spaak (1945-2022) sono apparse a vario titolo nel piccolo schermo. Personaggi protagonisti della puntata firmata da Ilaria Dessi di “Storie della TV” in onda in prima visione martedì 8 novembre alle 21.10 su Rai Storia. La Spaak, belga di origine e diva “anticonformista”, si afferma in televisione come cantante, e dagli anni 70 si reinventa come giornalista e intervistatrice, animando, dal 1988 al 2002, il salotto di “Harem”, talk show declinato al femminile di largo successo. Con le testimonianze di: Agnes Spaak, sorella di Catherine; Bruno Voglino, storico capostruttura di Raitre; Paolo Menghini, autore di Harem; Gloria Paul e Minnie Minoprio, attrici e cantanti che hanno avuto una lunga carriera in televisione.