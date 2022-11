L’album di debutto dei Virgin Prunes ristampato in vinile

“…if i die, i die (40th anniversary edition)”: l’album di debutto dei Virgin Prunes ristampato per la prima volta in vinile dal 1982

La bellezza sovversiva dei Virgin Prunes ha catturato l’immaginazione di intere generazioni, durante e dopo il decennio di straordinaria attività creativa della band, che va dal 1977 al 1986. I Virgin Prunes si formarono a Dublino emergendo da quella scena chiamata “Lypton Village”, da cui emersero anche gli U2 e che comprendeva Gavin Friday e i compagni dei Virgin Prunes: Guggi, Dave-id Busaras Scott (voce), Strongman (basso), Dik Evans (chitarra), Mary D’Nellon (batteria), tutti accomunati da uno spirito veementemente anti-patriarcale e anti-establishment, potenziato dai loro diversi background religiosi.

…If I Die, I Die è stato registrato presso i Windmill Studios di Dublino nell’estate del 1982. L’album, prodotto da Colin Newman dei Wire, contiene una delle canzoni più conosciute del gruppo, “Baby Turns Blue”. Invece di adottare un formato A/B, i lati del vinile del 1982 e la copertina dell’album, disegnata da Steve Averill, furono colorati di marrone e blu, a indicare rispettivamente la terra e il cielo.

Questa edizione per il 40° anniversario contiene l’album originale, completamente rimasterizzato, oltre a rarità e remix, tra cui versioni rough mix inediti di brani come “Ballad of the Man”, “Bau-Dachong” e “Theme For Thought”. Include anche un remix di “Baby Turns Blue” di Colin Newman, originariamente disponibile solo in versione promo, nonché le prime versioni di “The King of Junk” e “Pagan Lovesong”.

…IF I DIE, I DIE (40TH ANNIVERSARY EDITION)

TRACKLIST

CD1 & LP

A1 / 1. Ulakanakulot (2022 Remaster)

A2 / 2. Decline and Fall (2022 Remaster)

A3 / 3. Sweethome Under White Clouds (2022 Remaster)

A4 / 4. Bau-Dachöng (2022 Remaster)

B1 / 5. Baby Turns Blue (2022 Remaster)

B2 / 6. Ballad of the Man (2022 Remaster)

B3 / 7. Walls of Jericho (2022 Remaster)

B4 / 8. Caucasian Walk (2022 Remaster)

B5 / 9. Theme for Thought (2022 Remaster)

CD2

1- Baby Turns Blue (Colin Newman Remix 2004) (2022 Remaster)^

2- Chance of a Lifetime (UK 12″) (2022 Remaster)

3- Yeo (UK 12″) (2022 Remaster)

4- The Faculties of a Broken Heart (What Should We Do If Baby Turns Blue) (UK 12″) (2022 Remaster)

5- King of Junk (Instrumental) (Rough Mix) (2022 Remaster)^

6- Ballad of the Man (Rough Mix) (2022 Remaster)^

7- Fado (Rough Mix) (2022 Remaster)^

8- Bau-Dachong (Rough Mix) (2022 Remaster)^

9- Theme For Thought (Rough Mix) (2022 Remaster)^

10- Pagan Lovesong (Demo) (2022 Remaster)^

11- Pagan Lovesong (2022 Remaster)

12- Dave-Id Is Dead (2022 Remaster)

13- Pagan Lovesong (Vibeakimbo) (2022 Remaster)

^ previously unreleased