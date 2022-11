HFILTRATION sostiene l’ambiente e cura un bosco

HFILTRATION, l’azienda che ha in cura una porzione di bosco del proprio territorio, sostiene la protezione dell’ambiente

Un aumento del 30% di fatturato nel 2022 con conseguente incremento di assunzioni a tempo indeterminato: è il dato che testimonia una forte crescita, nonostante le difficoltà dettate dal recente periodo pandemico e dall’instabilità economica e sociale. Questi i numeri che raccontano HFiltration Group, una realtà nata a Legnano, provincia di Milano, negli anni ‘90 come Business Unit di un’azienda operante nel sistema di filtrazione aria e fumi secchi. Il 2013 è l’anno in cui crea una propria identità, divenendo prima HFiltration e successivamente, nel 2020, HF Group con l’acquisizione di HF Polska e HF Swiss, riuscendo così a raggiungere una maggiore capillarità sul territorio europeo.

L’azienda, grazie a un approccio dinamico e fluido fortemente votato al tema della sostenibilità ambientale e sociale non ha mai smesso di investire in innovazione, competenze e risorse umane, con le quali sono sempre stati condivisi valori e obiettivi. L’acquisizione clienti negli ultimi anni si è sviluppata in modo trasversale, dal settore automotive al navale fino al comparto della depurazione acque e al manifatturiero, con commesse di valori superiori al milione di euro.

La sostenibilità come valore aziendale

HF Group ha fatto della sostenibilità un plus anche nell’offerta di prodotti e servizi, promuovendo l’uso di filtrazione dell’aria al fine di proteggere in modo attivo, conscio e costruttivo le persone nei luoghi di lavoro e l’attività di produzione, in quanto una buona depurazione d’aria garantisce la salute dei dipendenti, oltre che la longevità dei macchinari.

Con il tempo l’attenzione ai temi della sostenibilità ha portato allo sviluppo di Human & Friendly, la sigla che firma tutte le iniziative green dell’azienda, una divisione che si occupa di sviluppare progetti continuativi integrati, capaci di innescare un processo win-win: aiutare l’ambiente o supportare cause sociali e al contempo valorizzare l’azienda e permettere una crescita di fatturato.

Tra le principali iniziative green di HF Group vi è il progetto patrocinato dal Consorzio Alto Milanese, che ha coinvolto partner e clienti, dedicato alla piantumazione di 320 alberi in più di 2.000 mq nella zona di Legnano i quali concorreranno all’ampliamento del Parco Alto Milanese. Monitoraggio e manutenzione verranno effettuati regolarmente dall’impresa fino al 2025, quando le piante saranno diventate autonome e in grado di massimizzare il loro contributo nell’assorbimento della CO2. Il bosco HFiltration è composto da aceri, tigli, biancospini e molte altre specie autoctone e annualmente assorbe 18 tonnellate di CO2 circa. Si stima che il parco fra 6 anni assorbirà 36,5 tonnellate ogni anno.

Tra le ulteriori iniziative di Human & Friendly si annoverano l’acquisizione di una quotidianità aziendale plastic free e l’approvvigionamento costante di energia pulita; la promozione di comportamenti green verso i dipendenti, l’adesione a raccolte solidali (tra cui la più recente per l’Ucraina) e a collette alimentari gestite nel territorio legnanese. Queste attività diventano un’occasione di team building, poiché coinvolgono i dipendenti in prima linea.

L’impegno di HF Group in ambito ambientale si traduce anche nella partecipazione ad iniziative di divulgazione e formazione, volte a promuovere occasioni di confronto sui temi legati all’inquinamento atmosferico.

Il Welfare aziendale: il benessere è alla base del lavoro

Il welfare è stato introdotto in HF Group per far crescere l’azienda attraverso il miglioramento della vita dei collaboratori, ottenendo notevoli impatti positivi sulle performance e sul benessere aziendale. Tra i servizi offerti ai dipendenti vi sono agevolazioni nel settore di previdenza, salute, mutui, trasporti, istruzione e formazione, cultura e tempo libero, sport, benessere e viaggi oltre che i classici buoni spesa, shopping e carburante.

L’impegno a favore dell’ambiente, le iniziative di carattere sociale, i progetti volti a garantire a clienti e partner un ambiente di lavoro salutare, la condivisione di valori e di obiettivi ha permesso a HF Group – in anticipo rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile per le imprese definiti dall’Agenda globale, da raggiungere entro il 2030 – di ottenere la certificazione ESG, rating di sostenibilità che certifica la solidità di un’azienda dal punto di vista degli aspetti ambientali, sociali e di governance.

Quello che si crea nel valorizzare questo approccio aziendale è un vero e proprio circolo virtuoso che porta i dipendenti ad avere un’alta motivazione e riconoscersi nei valori aziendali proposti nei tanti progetti sostenibili. In un contesto positivo, le persone si sentono bene e l’azienda non può che crescere.