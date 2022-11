A Lido di Camaiore prosegue la mostra di Fabiana Toffano

L’artista veneziana Fabiana Toffano porta la magia di Venezia alla GALLERIA EUROPA di Lido di Camaiore con la mostra personale “VENEZIA E I SUOI COLORI”

L’artista veneziana Fabiana Toffano porta la magia di Venezia alla GALLERIA EUROPA di Lido di Camaiore con la mostra personale “ VENEZIA E I SUOI COLORI” fino al 20 novembre 2022.

Una mostra affascinante ed al tempo stesso molto delicata come la città di Venezia, unica nel suo genere, nei suoi colori e nell’attrattiva che suscita nelle persone che da tutto il mondo arrivano per ammirarla.

Il libro è a cura di Silvia Landi, con introduzione di Giacomo Mozzi e commento critico di Lodovico Gierut.

La scrittrice Silvia Landi racconta l’elegante arte di Fabiana Toffano con protagonista la sua Venezia : “Venezia è la culla dell’arte di Fabiana Toffano. L’artista negli anni ha prodotto numerose opere raccolte in un ciclo pittorico denominato Venezia e i suoi colori.

Motivata dall’amore per i colori che la città le offre, intraprende un lungo lavoro di ricerca per trovare tonalità che riporta su tela. Un gioco nel creare quello che il suo occhio vede.

Una forma espressiva non per un mero rappresentare i paesaggi ma nell’eleganza del narrare la luce che ogni giorno cade sui luoghi che la circondano. Toffano mentre realizza le opere d’arte, avverte una sensazione di gioia nel suo gesto pittorico nel trasmettere le sue emozioni a chi non ha mai visitato i siti a lei tanto cari.”

Il critico d’arte e giornalista Lodovico Gierut ricorda Venezia e l’associa a numerosi artisti tra i quali Fabiana Toffano: “Venezia, città natale di Fabiana Toffano, è da sempre un enorme e bellissimo spazio-contenuto dal quale, chi ha creatività e sentimento, sa attingere.

Toffano l’ama e capisco perché non sappia farne a meno.

Venezia e l’arte dei suoi protagonisti, che vi siano nati o che vi abbiano soggiornato per lungo tempo o che vi siano solo passati velocemente, è un qualcosa che ha lasciato una traccia e continua a fare non solo per le famose Biennali legate all’Arte e al Cinema o al Carnevale che assieme a quello di Viareggio, di Rio de Janeiro e altri è conosciuto da un’enormità di gente.

Venezia è Giorgione e Tiziano Vecellio, Tintoretto, Guardi e Canaletto, Bellini e Canova, Tiepolo… e poi Guidi (…) e in democratica armonia, pur nella diversità espressiva, quale ne sia stato il tempo, la dimensione e l’occasione” (…) “Mi vengono in mente altri artisti come Boccioni, Carrà, Marinetti, Casorati, de Pisis, Cagnaccio di San Pietro, Gino Rossi, De Luigi… e vorrei elencare altri nomi ma non è questa la sede giacché ora è opportuno che i miei appunti convergano su Fabiana Toffano.”

Il giornalista Giacomo Mozzi si sofferma nell’introduzione del libro sul particolare legame tra la nebbia e la luce presente nei quadri dell’artista: “Fabiana Toffano nei suoi quadri cattura lo spettatore attraverso delle pennellate concentriche e delle sfumature che fanno sembrare il paesaggio rappresentato immerso nella nebbia. Non a caso Fabiana Toffano è veneziana e conosce bene l’ambiente lagunare dove spesso si alza questa nebbia nei canali e su piazza San

Marco. Ecco che i suoi quadri prendono forma e diventano una rappresentazione stilizzata, ma efficace di quello che realmente sta accadendo davanti a sé.”

La mostra ed il libro hanno il patrocinio del comune di Camaiore, del comitato archivio artistico documentario Gierut e del Museo Ugo Guidi. La mostra rimarrà aperta nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 17.00 alle 20.00 fino al 20 novembre 2022. L’ingresso è libero. (G.M.)