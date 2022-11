“QMFS” è il nuovo singolo di Santo

Si intitola “QMFS” (Quanto mi fai sesso) il nuovo singolo di Santo, disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali

QMFS è un inno all’amore, nella sua versione più intima e personale. Si tratta di un monologo interiore dove l’artista descrive la sua visione e il suo approccio all’amore e al sesso.

QMFS è nata con lo scopo di rappresentare i miei moti d’animo e le mie sensazioni provocate da un contesto erotico – spiega Santo – sfruttando immagini semplici e forti per arrivare facilmente all’ascoltatore.

Il pezzo, presentato in anteprima alle audizioni di XFactor 2022, è nato al pianoforte seguendo degli standard blues. In fase di composizione, avvenuta in contemporanea alla fase di scrittura, Santo affronta con determinazione e in maniera del tutto personale delle tematiche che spesso e volentieri sono considerate tabù. Una volta completato lo scheletro del brano affida la produzione a Enimrak, giovane e talentuoso produttore siciliano, che ha aggiunto al brano delle sonorità elettroniche in grado di conferirgli un taglio più moderno.

BIO:

Francesco Santo, nato a Pavia nell’aprile del 2000 e cresciuto a Varese, si approccia allo studio del pianoforte nel 2012, avvicinandosi a sonorità jazz e blues ed esibendosi in piccoli eventi unicamente come musicista. Dal 2016 continua da solo il proprio percorso musicale, iniziando a scrivere per accompagnare le composizioni al pianoforte. Nello stesso periodo impara a suonare la chitarra e il basso, mentre nel 2018 si approccia alla produzione musicale.

Nel 2019 si trasferisce a Bologna per frequentare la facoltà di Fisica all’Università e nel 2020 pubblica i suoi primi singoli: “Rouen”, “Asfalto” e “VA”.

Nel maggio del 2021 a seguito di una collaborazione con WaxLife esce “Para”, quarto singolo dell’artista.

Il 28 gennaio 2022 esce “Fumo la vita”, brano accompagnato dal videoclip, uscito in anteprima su SkyTg24 e in rotazione radiofonica su Radio 2 indie. Nel corso del 2022 l’artista pubblica altri due singoli che ottengono un’ottima risonanza mediatica “Parlerebbe di Te” e la Hit estiva “Cocco”.

Autore e Compositore: Francesco Santo

Produttore: Eminrak

Mix e Mastering: Simone Lanza

Etichetta/Editore Ghost Records & Publishing

Distribuzione: Believe Digital