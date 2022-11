Keros in radio e in digitale con “Segui il Ritmo”

Keros continua la sua carriera artistica con l’accattivante brano “Segui il Ritmo”, pubblicato in collaborazione con Sorry Mom

Keros continua la sua carriera artistica con l’accattivante brano “Segui il Ritmo”. Il brano, pubblicato in collaborazione con Sorry Mom, parla di come cambiare il proprio pensiero svuotando la mente per seguire il ritmo e divertirsi.

Il testo evoca una tipica serata estiva in discoteca, con un protagonista che lascia i pensieri a casa e conosce una ragazza.

I due possono viversi con leggerezza, pensando solo a divertirsi, con un valore semplice ma fondamentale, che aiuta ad andare avanti.

Il brano ha un sapore estivo, con sonorità fresche e ritmate.

Keros, nome d’arte di Matteo Mocellin, è un rapper italiano del Bassanese classe 1995. Si è

avvicinato al mondo del rap fin da adolescente facendo freestyle con gli amici al parco fino a

partecipare contest del panorama territoriale. Un artista a tutto tondo: scrive, rappa e produce i suoi beat! Un “self made” che stupisce per le sue qualità artistiche e tecniche sonore.

I suoi brani sono una profonda analisi interiore ed introspettiva nei quali l’ascoltatore può sviluppare un senso di empatia e di riflessione con l’artista.La ricerca accurata di parole, metriche e suoni sviluppano un “mood” unico e ricercato con l’obiettivo di comunicare determinati stati d’animo, emozioni e sensazioni nelle quali l’ascoltatore può immedesimarsi. Nel suono echeggiano sonorità tipiche della trap pur mantenendo una tipologia di scrittura più classica, tipica del rap della scena underground.

Nel Febbraio del 2019 debutta con il mixtape “The revenge of the phoenix” album formato da 14 brani di cui 5 featuring con due artisti del territorio Hawkee e Brian. Quest’album per l’artista esprime la voglia di mettersi in gioco per dimostrare la propria determinazione nonostante stesse vivendo un periodo difficile “dopo la morte la rinascita”. A novembre dello stesso anno pubblica “Terra bruciata Ep” progetto composto da 7 brani di cui un featuring con Hawkeee e Brian.

Nell’aprile 2020 collabora ad un progetto chiamato “The mock up Ep” che vede la collaborazione di Hawkee e Brian. Il ruolo di Keros, oltre a quello di rapper, viene esteso anche a registrazione, mixaggio e masterizzazione del progetto.Nell’estate 2021 pubblica due singoli totalmente autoprodotti, curandone l’aspetto della produzione artistica e musicale. Grazie alla sua qualità e tenacia artistica, firma il suo primo contratto con Time Bomb Music, un’agenzia di produzione artistica con cui sta collaborando per l’uscita del suo prossimo Ep prevista nel 2022 con la nota casa discografica Sorry Mom!