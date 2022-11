Ascoltare i pazienti aiuta a trovare la terapia migliore

Non si può curare al meglio un paziente se non si tiene conto complessivamente delle sue caratteristiche, delle sue preferenze e di come “vive” la malattia.

È questa la base della medicina incentrata sui pazienti, ovvero un approccio che si adatta alla persona che i medici si trovano di fronte. Tale approccio prende in considerazione sia aspetti più tecnici, come le caratteristiche molecolari della malattia (questo specifico ambito è chiamato anche medicina “di precisione”), sia altri più personali e sociali, come per esempio la presenza di un supporto sociale o eventuali difficoltà economiche dei malati.

Affinché la medicina possa curare il paziente e non solo la sua malattia, è indispensabile che chi riceve una diagnosi di tumore “possa dire la sua” e far sentire la propria voce, aiutando così i medici a capire meglio come procedere.

Attenzione però: non si tratta di scavalcare l’oncologo o il chirurgo e di far prendere le decisioni direttamente a chi è malato. Si tratta piuttosto di condividere un percorso.

Nei PRO i pazienti possono raccontare il proprio vissuto e descrivere l’impatto della malattia e delle cure così come lo percepiscono. Dall’altro lato i medici possono disporre di un punto di vista diverso, quello dei diretti interessati, che molto spesso non si sovrappone perfettamente con quello di chi decide quali terapie somministrare.

Nell’articolo citato poco sopra si osserva, per esempio, che il 70 per cento dei pazienti classificati da parte dei medici come “completamente attivi e in grado di portare a termine tutte le performance pre-malattia senza limitazioni” hanno dichiarato nei PRO che il proprio benessere fisico risultava ancora parzialmente compromesso dopo la malattia e il percorso terapeutico.

I PRO, fino a qualche tempo fa relegati a un ruolo secondario negli studi clinici, sono oggi al centro dell’attenzione dei medici e rappresentano un passo avanti verso una medicina più “cucita su misura” per i singoli.