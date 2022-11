Per Foy Vance tre concerti in Italia a febbraio 2023

L’artista irlandese Foy Vance annuncia le date con cui recupera gli show di Milano e Torino e aggiunge un nuovo speciale appuntamento al tour italiano

Foy Vance annuncia le date con cui recupera gli show di Milano e Torino e aggiunge un nuovo speciale appuntamento al tour italiano: l’artista irlandese si esibirà per un doppio show l’8 febbraio 2023 al Blue Note di Milano, il 9 febbraio 2023 al Locomotiv Club di Bologna e il 10 febbraio 2023 al Folk Club di Torino.

Il cantautore, oltre a recuperare gli show meneghini e torinese, aggiunge dunque uno speciale concerto a Bologna. In queste occasioni eseguirà dal vivo i brani del suo quarto album in studio, Signs of Life, pubblicato a settembre 2021. I biglietti per gli show saranno acquistabili a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 5 ottobre. I due set previsti allo storico locale meneghino saranno alle ore 20.30 e alle ore 23.00, e i biglietti saranno acquistabili sul sito del Blue Note. Le prenotazioni per lo show di Torino saranno invece disponibili sul sito del FolkClub. Mentre le prevendite per lo show bolognese saranno acquistabili su Ticketmaster, Ticketone e Dice.

Foy Vance, cantante e cantautore originario di Bangor, Irlanda del Nord, ha pubblicato a settembre 2021 il suo quarto album in studio, Signs of Life. Profondamente radicato alla ricca storia musicale e all’estetica del sud degli Stati Uniti, Foy ha pubblicato da indipendente il suo album di debutto Hope nel 2007, raccogliendo nel giro di poco tempo il plauso dei fan e dei colleghi musicisti. Nel 2013 Foy ha pubblicato il suo secondo full-length album, Joy of Nothing, per Glassnote Records, che ha ricevuto molte critiche positive e a inviti in tournée in tutto il mondo da parte di star del calibro di Ed Sheeran, Bonnie Raitt, Marcus Foster, Snow Patrol e Sir Elton John.

Foy è stato il secondo artista a firmare per Gingerbread Man Records, la divisione dell’etichetta di Ed Sheeran all’interno di Atlantic Records. Il debutto discografico di Foy con Gingerbread Man Records, The Wild Swan, è stato prodotto da Sir Elton John e pubblicato nel 2016. Il suo video musicale per il singolo principale “She Burns” ha visto la partecipazione dell’attrice di “Pretty Little Liars” nonché vincitrice del People’s Choice Award, Lucy Hale. Il suo video musicale per “Coco” ha visto la partecipazione di Coco Arquette, figlia di Courteney Cox e David Arquette, ispiratrice del titolo della canzone, ed è stato diretto proprio dalla Cox.

Nel 2019, l’artista ha pubblicato due album, From Muscle Shoals e To Memphis. Registrati in pochi giorni nei leggendari FAME Studios di Muscle Shoals, in Alabama, e nei Sam Phillips Recording Studio di Memphis.

Signs Of Life è stato il secondo vero e proprio album in studio di Foy per la Gingerbread Man Records e il seguito di The Wild Swan. Come autore di canzoni, tra le collaborazioni di Foy ci sono la co-scrittura di quattro brani di Ed Sheeran, tra cui “Galway Girl“, inclusa nell’album Divide del 2017. Ha lavorato tra gli altri anche con Alicia Keys, Rag N Bone Man e Kacey Musgraves, tra i tanti, passando con disinvoltura da un genere all’altro.

Nel 2020 Foy ha inoltre lanciato la serie di podcast The Vinyl Supper, in cui parla di musica, cibo e storie di vita con ospiti speciali e amici del mondo della musica, della poesia e del cinema. Foy si è esibito sui palchi di tutto il mondo con folle da tutto esaurito, e si divide tra Londra e le Highlands scozzesi, dove vive la sua famiglia.

