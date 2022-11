“Home Life”: la mostra porta il design italiano in Australia

Home Life, grandi nomi del design per raccontare l’evoluzione dell’abitare. La mostra che porta il made in Italy in Australia a Canberra fino al 10 dicembre

Come è cambiata la casa negli ultimi anni? Come si è evoluto l’abitare contemporaneo e che direzioni stanno prendendo le nostre abitudini domestiche? Punta a dare una risposta a queste domande la mostra Home Life, a cura di Elisabetta Pisu, che ha aperto i battenti a Canberra, la capitale australiana, all’interno del Design Canberra Festival, la rassegna giunta alla sua nona edizione, che celebra il design, l’arte, l’artigianato e l’industria attraverso 200 eventi fra mostre, talk e simposi.

20 oggetti di design selezionati da Elisabetta Pisu che indagano da punti di vista differenti l’evoluzione, in qualche caso la trasformazione radicale, che il nostro modo di vivere la casa ha subito negli ultimi anni, per restituire ai visitatori uno sguardo molteplice su una realtà tanto complessa quanto a noi vicina com’è la dimensione domestica. Home Life non è solo un percorso espositivo per comprendere da vicino il nostro presente ma costituisce anche uno strumento per proiettare nel tempo questa interpretazione e formulare ipotesi sugli scenari futuri che ci aspettano, per capire come potrebbe essere la casa di domani.

«Attraverso la selezione di alcuni progetti significativi – spiega Elisabetta Pisu, ideatrice e curatrice della mostra – Home Life unisce i concetti di comfort, ecologia e multifunzionalità, andando a delineare una diversa visione della casa contemporanea, nella quale si stanno definendo i nuovi parametri del vivere quotidiano.»

Con Home Life il design si rivela essere ancora una volta una lente d’ingrandimento efficace per interpretare la realtà, in grado di mettere in luce come le abitudini sociali, i trend, le esigenze, i desideri di tutti noi si siano trasformati negli ultimi anni, insieme a essi gli oggetti di cui ci circondiamo e, in definitiva, la casa che abitiamo.

La mostra è realizzata con il supporto di: Ambasciata d’Italia Canberra, Istituto Italiano di Cultura Sydney.

In collaborazione con: Craft + Design Centre e Design Canberra Festival.

Partner: Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco.

OGGETTI IN ESPOSIZIONE Adriano Design, Ordine, 2019, Fabita

Acme21, B-Box, 2020, Beeing

Alcarol, Stump Stool, 2015, Alcarol

Maria Elena Bompani, Itaca, 2016, prototipo

Big, Window Garden, 2016, Danese Milano

Paolo Cappello, Cigales, 2018, Miniforms

Maddalena Casadei, Accanta – Side Table Collection, 2021, Falegnameria Pisu per Pretziada

Deanna Comellini, Moving Forest 0, 2019, G.T. Design

Mario Cucinella, Flexia, 2020, Artemide

Michele De Lucchi, Secretello, 2015, UniFor

Yack Di Maio e Sofia Durarte, Ohmie – The Orange Lamp, 2021, Krill Design

Odo Fioravanti, Babila XL recycled grey, 2020, Pedrali

Claudio Larcher, Belt, 2021, autoproduzione

Emanuele Magini, Anish, 2018, Campeggi

Mandalaki Studio, Halo Evo – Sunset Red, 2019, Halo Edition

Studio Natural, Lucio (Solar Charger Table), 2014, prototipo

PM Studio (Barbara Medeot, Giulia Piovesan), Hug, 2022, prototipo

Ludovica+Roberto Palomba, Eve, 2018, Tubes Radiatori

Matteo Ragni, Xilo Station, 2021, Xilografia

Alessandro Zambelli, Teleta, 2021, Caimi Brevetti Spa Crediti mostra Home Life

Produzione e organizzazione di IMF Foundation ed EP studio

Ideazione e curatela di Elisabetta Pisu Ufficio stampa: Sign Press – Isabella Clara Sciacca