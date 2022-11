“Exupery” è la nuova canzone di Luca Annoni

“Exupery” è il nuovo brano di Luca Annoni disponibile online su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica

“Exupery” è il nuovo singolo del cantautore “Luca Annoni” in uscita su tutte le piattaforme digitali, distribuito da INgrooves/Universal. https://ingrv.es/exupery-v1b-f

Il brano dal sound pop, fresco e solare, unisce sonorità tradizionali a sfumature più contemporanee e elettroniche. Il testo racconta del momento in cui ci si sta preparando a qualcosa di nuovo nella propria vita. Un cambio di pagina, un passo in avanti. In questo caso, a una nuova storia d’amore. Il futuro, i propri desideri, i propri sogni, sono sempre qualcosa da conquistare, e il più delle volte c’è bisogno di passare attraverso numerosi passaggi intermedi, spesso faticosi: delusioni, insoddisfazioni, rifacimenti, ripensamenti.

Luca Annoni, cantautore e musicista, studia diversi strumenti musicali nel corso degli anni, diplomandosi poi in batteria. Dopo aver lavorato per diversi anni come docente e turnista per tutta Italia, si concentra totalmente sulla propria attività da cantautore e autore di brani.Nel 2020, esce con il suo disco d’esordio “Per ogni linea di contorno”: un album perfetto per momenti di viaggio, solitudine e speranza. Il singolo “Riflessi”, uscito a giugno 2022, rimane legato tematicamente alla riflessione su sé stessi e alla speranza, ma segna anche un momento di passaggio dal punto di vista dell’atmosfera e del sound: l’inizio di una svolta artistica e soprattutto personale. Il nuovo singolo “Exupery” è il riassunto di tutti gli elementi usati finora, la preparazione di qualcosa di nuovo, come raccontato anche nel testo della canzone.