Risparmiare sui Regali? 7 metodi consigliati da lovendonodavvero.it

Tra guerra, inflazione e bollette schizzate alle stelle la stagione dei regali di Natale non sembra partire proprio con il piede giusto.

Per chi non vuole rinunciare alla tradizione del regalo, però, ci sono alcune accortezze che possono permettere di risparmiare scegliendo comunque dei regali soddisfacenti.

Abbiamo chiesto alcuni consigli su come risparmiare nell’acquisto dei regali al team di lovendonodavvero.it che gestisce uno dei siti a tema idee regalo più letti in Italia.

1. Stabilire un budget per ogni regalo

Uno dei più grandi rischi, quando si iniziano a comprare i regali di Natale, è quello di farsi prendere la mano. Quindi, per risparmiare, è fondamentale stabilire un budget in anticipo e non superarlo.

Organizzatevi con un’agenda oppure un foglio excel e segnatevi le persone a cui volete fare un regalo e la spesa massima per ogni acquisto. Sommando tutti i prodotti saprete con esattezza quale sarà il costo totale che andrete a spendere per i regali.

2. Acquistare durante il Black Friday o i saldi

Per risparmiare è anche fondamentale scegliere il momento giusto in cui fare gli acquisti. Generalmente, con l’avvicinarsi del 25 Dicembre, il prezzo dei regali inizia a lievitare. Conviene quindi sempre muoversi con largo anticipo.

I periodi migliori per acquistare i regali sono senza dubbio quelli dei saldi oppure, per i regali di Natale, la giornata del Black Friday.

3. Puntare sui regali fai da te

Una buona alternativa, nel caso in cui il vostro budget sia limitato, è quella dei regali fai da te. Potrete quindi preparare i classici biscotti, dei muffin, dei brownies o anche un panettone da poter poi regalare a chi vorrete.

Inoltre, tra i regali fai da te molto semplici da fare a casa ci sono le candele oppure i saponi. Si tratta di prodotti utili e che potrete regalare proprio a tutti.

4, Fare un regalo di coppia o di gruppo

Un metodo molto utile per risparmiare con facilità è anche quello di fare un unico regalo per più persone. Potreste quindi fare un regalo di coppia invece che due regali personali, mentre nel caso di una famiglia potreste scegliere un unico regalo che possa essere utilizzato da tutti.

Tra queste tipologie di regali pensiamo ai giochi di società oppure ai regali gastronomici, insomma dei prodotti che sono in grado di far felici tutti.

5. Riciclare un oggetto che non avete utilizzato

Fino a qualche anno, riciclare un regalo o un oggetto che non veniva usato poteva essere visto come un gesto negativo e di cattivo gusto. La crescente attenzione verso l’ambiente e l’economia circolare ha portato però ad una rivalutazione per questo tipo di scelte che vengono sempre più apprezzate.

Già nel 2021, infatti, circa 1 italiano su 4 ha riciclato i regali donandoli ad amici e parenti o mettendoli in vendita sul web.

Quindi, nel caso in cui abbiate un regalo che non avete mai usato e che avete dimenticato dentro un cassetto, potrete dargli una nuova vita scegliendolo come regalo per un’altra persona.

6. Fare i regali solo ai bambini

Se non vi potete permettere di fare i regali a tutte le persone a cui vorreste, una buona soluzione potrebbe essere quella di farli solamente ai bambini.

I bambini, infatti, sono sicuramente quelli che più desiderano un regalo o un gioco mentre siamo sicuri che gli adulti capiranno e apprezzeranno anche solamene un augurio affettuoso.

7. Scegliere regali economici ma che non sembrino tali

Un’ultima alternativa potrebbe essere quella di scegliere dei regali che siano piuttosto economici ma che in realtà non sembrino tali.

In quest’ottica consigliamo di fare un giro nei negozi dell’usato, di antiquariato oppure di prodotti vintage. A volte proprio tra queste tipologie di oggetti è possibile trovare dei veri e propri tesori nascosti venduti ad un prezzo molto conveniente.