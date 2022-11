Previsioni meteo 4 novembre 2022: maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 novembre 2022: la perturbazione si sposta verso il Centro-Sud, dove avremo piogge e temporali

Condizioni meteo all’insegna del maltempo su gran parte dell’Italia a causa dell’arrivo di una perturbazione accompagnata da piogge e locali rovesci Il nucleo instabile nelle prossime ore scivolerà verso le regioni del Centro e del Sud Italia, dove avremo anche un ulteriore calo delle temperature. Le piogge bagneranno gran parte delle regioni, specie sul versante tirrenico. Nevicate sulle Alpi a quote medio-alte.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il tempo risulterà instabile anche nel corso del fine settimana, anche se il Nord e gran parte del Centro saranno risparmiati e vedranno il ritorno del sole in un contesto di temperature in linea con le medie stagionali. Al Sud, invece, si faranno ancora sentire gli effetti dell’impulso perturbato, con piogge e temporali fino a domenica.

Intanto per oggi, venerdì 4 novembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi su tutte le regione. Al pomeriggio ancora fenomeni su Alpi e pianure centro-orientali, più asciutto altrove. In serata fenomeni possibili su Liguria, Lombardia e Alpi centro-orientali, più asciutto altrove. Neve in calo in verso i 1200-1700 metri. Venti moderarti o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino maltempo su tutte le regioni con piogge diffuse, anche intense e a carattere di temporale sul Lazio. Al pomeriggio tempo in miglioramento con locali piogge solo tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata possibilità piogge sulla Toscana, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su Campania, Molise e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni possibili su tutti i settori, anche intensi sulla Campania, più asciutto su Puglia e Calabria. In serata in rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in aumento e massime in calo al Centro-Sud, minime e massime in calo al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .