In libreria “Il quaderno degli Errori” di Mirko Artuso

Edito da Kellermann Editore, è in libreria “Il quaderno degli Errori”, il nuovo libro di Mirko Artuso che racconta l’arte di sbagliare e imparare dagli errori.

Nel volume – terzo libro della trilogia dedicata all’infanzia di Mirko Artuso dopo il “Il quaderno del Vento” e “Il quaderno delle Assenze” – l’autore fornisce ai lettori una chiave di lettura sul fatto che il mondo emotivo dei bambini e dei ragazzi dovrebbe essere correttamente impostato a riguardo degli errori, perché l’errore ricorda una cosa: il mondo è più grande di noi e ben complicato.

“Sbagliare è un problema da grandi… – afferma Mirko Artuso – Quando ero bambino stavo ore, giorni interi, seduto in disparte a giocare con i sogni, a mettere in fila i pensieri. Li allineavo uno ad uno come panni stesi al sole, come il catalogo di un bibliotecario. Questo mio modo di fare allarmava gli adulti. Ero sbagliato, e in qualche modo ero cattivo. Dicevano che ero strano, che non era normale passare le giornate seduto in disparte. Errore. A me è sempre piaciuto rubare. Lo so, è sbagliato. Non si fa. Mi piaceva rubare i ricordi a mio nonno, gli sguardi alle figure dei libri, la frutta sugli alberi d’estate. Una volta volevo rubare “La Gioconda” al museo del Louvre di Parigi, ma per fortuna non ci sono riuscito. Poi un giorno qualcuno mi ha rubato l’infanzia. Mi sono svegliato con una strana sensazione nel corpo: i muscoli intorpiditi, le mani, le gambe e la faccia più grandi e la voce che non era più la mia. C’è un margine di grande verità in tutti gli errori. Proviamo a scoprirlo. Se il presente è sbagliato o imperfetto, il futuro può essere perfetto. Ecco a cosa servono gli errori…

Con una prefazione dello scrittore Fulvio Ervas, scritto e rifinito a mano – caratteristica che contraddistingue tutti i volumi della celebre collana Quaderni edita da Kellermann Editore – il libro contiene anche una serie di illustrazioni ad opera dell’autore.

Dopo “Il quaderno del Vento”, che parla di bisogni e desideri e cerca negli errori i momenti belli della vita, “Il quaderno delle Assenze”, che propone ai lettori un modo per affrontare, e se possibile superare, le assenze che accompagnano l’esistenza, “Il quaderno degli Errori” completa la trilogia di Mirko Artuso dedicata all’infanzia.

Mirko Artuso

Mirko Artuso (Oderzo, 1966) è autore, regista e attore teatrale e cinematografico; si forma insieme ad artisti quali Laura Curini, Eugenio Allegri e Marco Paolini. Per il cinema ha lavorato per registi come Carlo Mazzacurati e Daniele Lucchetti. Artuso è inoltre direttore artistico del “Teatro del Pane”. La sua ricerca artistica si basa sul continuo confronto tra il linguaggio poetico del teatro e l’interpretazione della realtà e dei luoghi, in cui si manifesta. Le sue creazioni muovono dalla necessità di raccontare.