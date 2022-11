Previsioni meteo 3 novembre 2022: piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 3 novembre 2022: l’alta pressione cede sulle regioni centro-settentrionali dove tornano le piogge

Condizioni meteo instabili sull’Italia a causa del cedimento dell’anticiclone nordafricano che er quasi tutto il mese di ottobre ha regalato temperature estive e assenza di piogge. Già dalla giornata di ieri l’arretramento dell’alta pressione ha lasciato spazio a correnti più fresche e umide che porteranno piogge e locali rovesci nelle prossime ore a partire dalle regioni del Nord e del Centro. Atteso anche un calo delle temperature, che si riporteranno in linea con la media stagionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS il peggioramento meteo insisterà sulla nostra Penisola almeno fino a sabato. Sarà una fase perturbata piuttosto rapida con acquazzoni e temporali che nelle prossime ore scivoleranno verso le regioni del Centro-Sud. Atteso il ritorno della neve sulle Alpi fino a quote medio-basse e anche sulle cime dell’Appennino, poi a seguire si intravede una nuova rimonta anticiclonica.

Intanto per oggi, giovedì 3 novembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole in transito con deboli piogge su Liguria, Lombardia e Friuli Venezia-Giulia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con tempo instabile e piogge sparse specie su Liguria e Triveneto. In serata ancora fenomeni su Liguria e Romagna, variabilità asciutta altrove. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro al mattino nuvolosità in transito e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio locali piogge in arrivo su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata ancora tempo instabile con piogge sparse sulle coste tirreniche, più asciutto con nuvolosità in transito altrove. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio deboli piogge sulla Campania, variabilità asciutta altrove. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite, locali piogge solo sulla Campania. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime in aumento e massime in calo al Nord e al Centro, minime e massime in calo al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .