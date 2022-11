Dalla casa editrice Kite due nuove uscite per l’infanzia

“Abbiamo un problema” e “Il venditore di felicità” di Davide Calì e Marco Somà sono le due nuove pubblicazioni per l’infanzia di Kite

Quando Fabio ha aperto il pacco, ha trovato questo grande albo. Si tratta di “Abbiamo un problema”, un imperdibile racconto, pubblicato lo scorso aprile, dell’editore Kite. Avendo da poco concluso la prima elementare, Fabio è finalmente passato dall’altra parte della barricata, quella formata dai lettori senza procura. Per questo, leggere il titolo rosso, in risalto sul paesaggio di Marco Somà, è stato ora piuttosto immediato: – “Qui c’è scritto: abbiamo un problema“, ha sentenziato.

Dopodiché ha aperto il libro fermandosi per osservare l’immagine posta sul retro della copertina: – “Guarda, c’è un meteorite che sta cadendo sulla casa!“

“Sicuro che si tratti di un meteorite?”, gli ho detto. “Forse è meglio che continui a leggere.”

Abbiamo un problema

In questo racconto, Davide Calì ha ben pensato di far cadere “qualcosa di enorme e pesantissimo” sul fiabesco villaggio creato dall’immaginario di Marco Somà. L’oggetto appare come una sorta di masso spaziale, anche se, come detto prima, non siamo realmente al corrente che si tratti di un meteorite. Non sappiamo nemmeno nulla sulla sua provenienza.

Gli abitanti del villaggio, li riconoscete perché hanno l’aspetto di farfalle antropomorfe (e io trovo pazzesca l’originalità dell’illustratore nel consegnare un’aria umana e vintage a qualsiasi creatura terrestre), si riuniscono per discutere. Hanno l’urgenza di capire come liberarsi di quel grosso “problema”. Fortunatamente, dal momento che la rovinosa caduta non ha fatto vittime, possono starsene tutti impegnati a studiare le più argute soluzioni e a proporre vivaci congetture che aprono su scene illustrate ricche di rimandi storici e letterari (starà a voi trovarli).

Ma proprio come cita quel detto; “mentre il medico studia, il paziente muore”, il pensare a una soluzione efficace diventa l’attività principale dalla quale, ahimè, non se ne viene per nulla a capo. Ognuno contribuisce al dibattito a seconda della forma mentis data dal proprio mestiere, e si procede in un carosello di scene che presentano ricadute realistiche, dove l’autore fa intervenire, nell’ordine, i saggi, il maresciallo dell’esercito, l’inventore, il filosofo e persino il popolo che manifesta. Così, come potrebbe accadere in uno degli ormai abituali talk show televisivi, anche qui tutti sono impegnati a parlare mentre il grosso problema non si sposta di un millimetro.

In quella totale distrazione di massa, una piccola bambina si avvicina all’oggetto e, semplicemente, lo assaggia. Questo gesto apre la strada a tutti gli altri che, a loro volta, iniziano a gustare e portar via pezzi di quell’apparente meteorite. Ritorna alla mente la favola di Michael Grejniec (“Io mi mangio la luna“) nel vedere che ciascuno trova, nel proprio pezzo di masso, un sapore differente. Il via vai di assaggi fa sparire sistematicamente il grosso problema così che, in conclusione, il filosofo pone una riflessione che appare saggia e geniale nello stesso tempo. Non la riporto, non voglio rovinarvi il finale!

Scritto e illustrato dall’accentato duo autoriale che, ancora una volta, risulta capace di sorprendere i lettori (Davide Calì e Marco Somà), l’albo arriva dopo il grande successo de “Il venditore di felicità” (2018), un racconto altrettanto in grado di sottendere riflessioni filosofiche attraverso una narrazione vivace e con sorprendenti colpi di scena.

Il venditore di felicità

“Il venditore di felicità”, vincitore del Premio Soligatto 2019, narra la storia di un piccione che commercia barattoli di felicità prêt-à-porter. Ne dispone addirittura di tre misure e i suoi clienti li acquistano in base al bisogno o alla disponibilità economica. Un racconto ricco di metafore con un epilogo fondamentale.

L’albo ha avuto un grande clamore e, con le sue cinquantamila copie stampate, è diventato il best seller della casa editrice Kite. Insomma, due capolavori della letteratura per l’infanzia. Li conoscevi?