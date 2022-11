Cardiochirurgia: i risultati dello studio FRAME-AMI

Studio FRAME-AMI: la selezione delle lesioni dell’arteria non correlata all’infarto ai fini dell’intervento utilizzando la riserva di flusso frazionario è superiore all’angiografia

La selezione delle lesioni dell’arteria non correlata all’infarto (IRA) ai fini dell’intervento utilizzando la riserva di flusso frazionario (FFR) è superiore alla selezione di routine basata sull’angiografia nei pazienti con infarto miocardico acuto e malattia multivascolare. È questo il risultato dello studio FRAME-AMI, presentato a Barcellona, durante il Congresso ESC22.

Riserva di flusso frazionario vs angiografia

«Nei pazienti con infarto miocardico acuto e malattia coronarica multivascolare, l’uso di FFR per selezionare lesioni non IRA per l’intervento coronarico percutaneo (PCI) è apparso superiore alla selezione delle lesioni non IRA basate sul diametro angiografico della stenosi in relazione al rischio di morte, infarto miocardico o rivascolarizzazione ripetuta» ha dichiarato il ricercatore principale, Joo-Yong Hahn del Samsung Medical Center di Seul (Corea del Sud).

Studi randomizzati hanno costantemente rilevato che il PCI sulle lesioni non IRA per la rivascolarizzazione completa nei pazienti con infarto miocardico con elevazione del segmento ST (STEMI) migliora gli esiti clinici rispetto alla PCI solo IRA.

L’obiettivo della ricerca

«Le linee guida ESC raccomandano che la rivascolarizzazione delle lesioni non IRA debba essere presa in considerazione nei pazienti STEMI con malattia multivascolare durante la procedura indice o prima della dimissione ospedaliera. Tuttavia, la strategia ottimale per selezionare gli obiettivi per il PCI non IRA non è stata chiarita» ha affermato Hahn.

«Pertanto» ha proseguito «lo studio FRAME-AMI ha confrontato la PCI guidata da FFR con PCI guidata da angiografia per la selezione delle lesioni non IRA nei pazienti con infarto miocardico acuto e malattia multivascolare».

Coinvolti 14 centri nella Corea del Sud

Nel FRAME-AMI, studio in aperto condotto in 14 siti in Corea, pazienti con infarto miocardico acuto e malattia coronarica multivascolare sottoposti con successo a PCI dell’IRA sono stati randomizzati a ricevere

PCI guidato da FFR di non IRA con FFR </= 0,80; oppure

PCI guidato da angiografia di non IRA con stenosi di diametro >50%.

In entrambi i gruppi, è stata raccomandata una rivascolarizzazione completa durante la procedura indice. In ogni caso, sono state autorizzate procedure stadiate a discrezione degli operatori durante l’ospedalizzazione indice.

L’endpoint primario era composito di morte per tutte le cause, infarto miocardico o rivascolarizzazione ripetuta. Tra agosto 2016 e dicembre 2020, un totale di 562 pazienti sono stati sottoposti a randomizzazione. L’età media era di 63 anni e il 16% erano donne.

Le lesioni non IRA sono state trattate con PCI immediata dopo trattamento di successo di IRA in 337 pazienti (60,0%) e con procedura stadiata durante lo stesso ricovero in ospedale in 225 pazienti (40,0%).

Risultati coerenti in infarti STEMI e non STEMI

Durante un follow-up mediano di 3,5 anni (intervallo inter quartile 2,7-4,1 anni), l’endpoint primario si è verificato in 18 dei 284 pazienti nel gruppo FFR e in 40 dei 278 pazienti nel gruppo angiografia (tassi di eventi Kaplan-Meier a 4 anni, 7,4% contro 19,7%; hazard ratio [HR] 0,43; intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,25-0,75; p=0,003).

L’incidenza di morte è stata significativamente più bassa nel gruppo FFR rispetto al gruppo angiografico, essendosi verificata rispettivamente in 5 pazienti rispetto a 16 (tassi di eventi Kaplan-Meier a 4 anni, 2,1% contro 8,5%; HR 0,30; 95%CI 0,11-0,83; p=0,020).

L’incidenza di infarto miocardico è stata anche significativamente più bassa nel gruppo FFR rispetto al gruppo angiografia, essendosi verificata rispettivamente in 7 pazienti rispetto a 21 (tassi di eventi Kaplan-Meier a 4 anni, 2,5% contro 8,9%; HR

0.32; 95% CI 0,13-0,75; p=0,009).

Dieci pazienti nel gruppo FFR hanno avuto una rivascolarizzazione non pianificata rispetto a 16 pazienti nel gruppo angiografia, senza differenze significative tra i due gruppi (tassi di eventi Kaplan-Meier a 4 anni, 4,3% contro 9,0%; HR 0,61; 95%CI 0,28–1,34; p=0,216).

«Il beneficio della PCI guidata da FFR sull’endpoint primario era coerente, indipendentemente dal tipo di infarto miocardico (STEMI o non STEMI)» ha detto Hahn.

Possibili implicazioni per i cardiologi interventisti

«È improbabile che le linee guida cambino esclusivamente in base ai risultati del nostro studio ma, nella pratica clinica, i cardiologi interventisti possono scegliere di adottare il processo decisionale guidato dalla FFR nei pazienti con infarto miocardico acuto e malattia multivascolare» ha concluso.

I messaggi-chiave

Nei pazienti con infarto miocardico acuto e malattia coronarica multivascolare, la rivascolarizzazione completa migliora gli esiti clinici. Tuttavia, la strategia ottimale per selezionare gli obiettivi per il PCI non IRA non era stata chiarita.

I risultati di questo studio hanno fatto luce sull’efficacia e sulla sicurezza di eseguire un PCI selettivo di lesioni non IRA utilizzando il processo decisionale guidato da FFR in pazienti con infarto miocardico acuto e malattia multivascolare.

Per il trattamento delle lesioni non IRA, il PCI guidata da FFR ha ridotto il rischio di morte, infarto miocardico o rivascolarizzazione ripetuta con un minor numero di stent e ridotto uso di mezzi di contrasto rispetto al PCI guidato dall’angiografia.

Fonte:

FFR vs. Angiography-guided PCI in patients with AMI and multivessel disease. ESC22. Barcelona (Spain).