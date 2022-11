Università e formazione: nasce la startup Giappichelli EDU

Nasce la startup Giappichelli EDU: una piattaforma digitale a servizio di insegnanti e studenti che punti a offrire contenuti creati ad hoc per il canale digitale

È l’ora dell’EdTech in università e di nuovi strumenti digitali, metodologie di insegnamento all’avanguardia. Un ambito che promette di dare un forte aiuto al sistema universitario italiano, in ritardo su scala europea, ma che richiede competenze e spessore scientifico.

È in questo contesto che nasce Giappichelli EDU, la società benefit del Gruppo Giappichelli. Una realtà che intende mettere a disposizione l’esperienza centenaria della casa editrice – primo editore nelle facoltà di Giurisprudenza e solidamente sul podio anche in quelle di Economia – per sviluppare soluzioni innovative per l’insegnamento e l’apprendimento universitario nel campo delle scienze sociali.

Il lavoro, di quello che si propone di essere il centro di R&D del Gruppo Giappichelli, servirà a sviluppare percorsi e proposte innovative per docenti e studenti che in Italia si trovano alle prese con un sistema che mostra le proprie debolezze rispetto al contesto europeo. La media UE della popolazione tra i 25 e i 34 anni con un titolo universitario è del 41% (dati Eurostat 2021) e l’obiettivo che l’Unione si è data per il 2030 è portare questa percentuale al 45%. L’Italia però è in fortissimo ritardo e con il proprio 28% è al penultimo posto in Europa.

Il nostro Paese, inoltre, dedica all’istruzione solo il 4% del Pil, rispetto alla media europea del 4,7%. A livello universitario e scolastico è alto il tasso di abbandoni che varia molto, però, a livello geografico, passando dal 9,6% nel Nord-Est al 15% al Sud (dati Unimpresa).

La proposta formativa di Giappichelli EDU si concentrerà sullo sviluppo di una piattaforma didattica che presenterà dei format digitali per l’insegnamento e dei toolkit per lo studio. Si tratta di strumenti e contenuti sperimentali che saranno testati nel corso dell’a.a. 2022/2023 e resi disponibili nel corso del prossimo anno accademico.

La nuova generazione della famiglia Giappichelli è alla guida di questa nuova avventura. Giulia Giappichelli, amministratore delegato della società benefit, dichiara: “Inauguriamo una start-up EdTech con 101 anni di esperienza: un unicum assoluto. La domanda da cui siamo partiti è: come possiamo migliorare la qualità della preparazione della nostra futura classe dirigente? Una classe dirigente che dovrà affrontare questioni complesse che necessitano di competenze e strumenti evoluti. Giappichelli EDU intende sviluppare prodotti didattici di nuova generazione che diano un contributo significativo alla formazione terziaria e che possano avere un impatto nella qualità della preparazione accademica degli studenti”.

“Da quel 5 ottobre 1921 quando è cominciato il nostro cammino, esattamente 101 anni fa, siamo sempre stati al fianco dei docenti e degli studenti. Mai come in questi anni però ci siamo trovati al centro di una transizione sociale e culturale che trasformerà le modalità di trasmissione della conoscenza”, afferma Giuliano Giappichelli, amministratore delegato di Giappichelli Editore e azionista di Giappichelli EDU. “Il libro rimane lo strumento formativo in grado di superare ogni crisi e ogni cambiamento e sarà centrale anche nello studio di domani, ma al contempo il digitale è un ecosistema oramai ben radicato nella vita delle persone. Il ruolo dell’editore deve superare il dualismo analogico/digitale e deve guardare alla produzione culturale come un sistema integrato in grado di intercettare e selezionare contenuti, linguaggi e competenze utili a trasformare il sapere e capace di rispondere quotidianamente alle mutevoli necessità di chi insegna e di chi studia”.

Il contesto globale in cui si inserisce Giappichelli EDU è quello di un rapido sviluppo del settore EdTech, che ha raggiunto nel mondo i 106 miliardi di dollari di valore nel 2021 e secondo le stime di Grand View Research ha il potenziale per veder crescere il fatturato globale a 377 miliardi di dollari nel 2028.

Il progetto è fortemente connesso alla ricerca e all’innovazione didattica in ambito accademico e si avvale di un comitato scientifico, con la funzione di advisory, che raduna alcuni tra i più brillanti docenti nel campo giuridico e dell’innovazione didattica. I membri del comitato sono: Prof.ssa Susanna Sancassani Responsabile di METID, Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica del Politecnico di Milano, Prof.ssa Maria Teresa Carinci, Docente Ordinario di Diritto del Lavoro, Direttrice di Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto presso l’Università degli studi di Milano, Prof. Fulvio Cortese, Docente Ordinario di Diritto Amministrativo e Direttore di Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università Trento, Prof. Antonio Punzi, Docente Ordinario di Metodologia della Scienza Giuridica e Direttore di Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università Luiss, Prof. Francesco Viganò, Giudice della Corte Costituzionale e Docente Ordinario di Diritto Penale all’Università Bocconi.

Nel progetto Giappichelli EDU sono coinvolti professionisti della formazione, project manager, instructional designer e content editor con un programma di lavoro quinquennale e un investimento complessivo fino ad un milione di euro.

Al fianco di Giappichelli EDU c’è un partner tecnologico come Synesthesia. La digital experience company torinese che, come Giappichelli EDU, è una società benefit impegnata da oltre dieci anni nel campo dell’open innovation e delle esperienze digitali.

“In Synesthesia crediamo fermamente nell’importanza di fornire a tutti gli strumenti necessari per raggiungere i propri obiettivi professionali. Riteniamo che sia essenziale colmare sempre di più il gap a livello formativo, soprattutto universitario, che ci separa dagli altri Paesi dell’Unione Europea. Per tutti questi motivi abbiamo deciso di prendere parte attivamente al progetto Giappichelli EDU e mettere a disposizione il nostro know how tecnologico e creativo e l’esperienza maturata negli anni nella realizzazione di piattaforme per l’e-learning” afferma Francesco Ronchi, president e founder di Synesthesia SB.

Giappichelli EDU

Giappichelli EDU è il partner didattico di chi interpreta lo studio e l’università come gli ambiti in cui applicare e sviluppare formule nuove di relazione tra il sapere e le competenze, tra la teoria delle discipline e la sua applicazione alla complessità del reale.