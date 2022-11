Previsioni meteo 2 novembre 2022: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 novembre 2022: graduale cedimento dell’anticiclone e ritorno di piogge e temporali sull’Italia

Dopo settimane di condizioni meteo stabili e soleggiate con la presenza costante dell’alta pressione, entro il primo weekend di novembre tempo in peggioramento sull’Italia con l’arrivo di un impulso perturbato che porterà piogge, temporali e anche neve sulle montagne accompagnate ad un calo delle temperature su tutta la Penisola. Le prime avvisaglie già nella giornata di oggi, con cieli coperti e possibilità di precipitazioni sulle regioni settentrionali. Ancora bel tempo, invece, sul resto dell’Italia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani un impulso perturbato proveniente da nord-ovest dovrebbe raggiungere il Mediterraneo centrale portando un peggioramento meteo tra giovedì e sabato. Sarà una fase perturbata piuttosto rapida con acquazzoni e temporali prima al Nord e poi verso il Centro-Sud. Temperature in rapido calo con neve sulle Alpi fino a quote medio-basse e anche sulle cime dell’Appennino, ma su valori in linea con le medie del periodo o al più poco al di sotto.

Intanto per oggi, mercoledì 2 novembre 2022, al Nord Italia al mattino piogge possibili su Liguria e Friuli Venezia-Giulia, asciutto con molte nuvole altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con locali piogge sui medesimi settori, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole in transito su tutte le regioni. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito, locali piogge sulle coste del Lazio. In serata ancora piogge possibili su Lazio, variabilità asciutta altrove. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nubi sparse e schiarite su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampi spazi di sereno e qualche addensamento in transito. In serata in rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nuvole specie sui settori tirrenici. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime in lieve rialzo e massime in diminuzione al Nord e al Centro, minime e massime stazionarie al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .