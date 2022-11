Premio Letterario Fondazione Uspidalet: ecco i finalisti

Selezionati i sei finalisti delle tre sezioni di PLUS. Premio Letterario Fondazione Uspidalet – Alessandria Cultura 2022: la premiazione il 19 novembre

Sono stati annunciati dalla giuria i risultati delle sestine delle tre sezioni della prima edizione del Premio PLUS Premio Letterario Fondazione Uspidalet – Alessandria Cultura, promosso dalla Fondazione Uspidalet, con il Patrocinio della Città e della Provincia di Alessandria, in collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria e Asti, e con il contributo della Fondazione CRT.

Il Premio, suddiviso in tre sezioni (narrativa edita, graphic novel e inediti) e nato con l’obiettivo di indagare in profondità il mondo dell’adolescenza sia osservandolo con gli occhi degli adulti, sia ascoltandolo attraverso la voce diretta dei ragazzi, ha ottenuto un largo consenso di iscrizioni.

«Siamo particolarmente contenti della risposta entusiastica che c’è stata, sia da parte delle case editrici, che hanno fatto partecipare i loro libri, sia da parte degli scrittori in erba che ci hanno spedito i loro inediti – ha dichiarato Il presidente della Fondazione Uspidalet Bruno Lulani– un risultato importante, per il primo anno di vita, di un premio letterario nel quale la Fondazione ha creduto fortemente per ampliare il suo sguardo e rivolgerlo, non solo alla salute fisica del cittadino, ma anche alla sua crescita interiore».

La rosa dei sei finalisti delle tre sezioni del PLUS è così composta

Narrativa edita

Michele Cocchi, “US” edizione (Fandango)

Giorgio Ghiotti, “Atti di un mancato addio” (Hacca)

Annet Huizing, ”La casa del contrabbandiere” (La nuova frontiera)

Lois Lowry, “Un’estate da morire” (21 lettere)

Nicoletta Sipos, ”La ragazza dal cappotto rosso” (Piemme)

Valerio Valentini, “Però l’estate non è tutto” (La nave di Teseo)

Graphic Novel

Caterina Costa “Io i miei mostri e me” (Becco Giallo)

Cinzia Ghigliano e Marco Tomatis, “Il mistero dell’isolina” (Comicout)

Francesco Lombardo, “Parole. Il rap a fumetti” (La memoria del mondo)

Claudia Petrazza e Andrea Fontana “Clara e le Ombre” (Il Castoro)

Assia Petricelli , Sergio Riccardi,“Per sempre” (Tunué)

Andrea Tridico, ”Il sentiero” (Round Robin editrice)

Inediti – racconti scritti dagli alunni di scuole superiori

Ioana Nataly Cafaro, “Troppa, troppa luce” Itis Rita Levi Montalcini di Acqui terme

Lara Cirillo,”Tutto divenne buio” Istituto superiore G.Parodi di Acqui Terme

Elisa Cutela,”Un attimo di infinito” Istituto superiore G.Parodi di Acqui terme

Lorenzo Doria, “Kami Hikoki” Istituto Sobrero Casale Monferrato

Riccardo Fagoni,”La vita di nessuno” Istituto Benedetto Castelli di Brescia

Giuseppe Trecarichi,”Clara” Istituto .Istr.Sup.E.Medi-N.Vaccalluzzo-Leonforte

I tre finalisti di ogni sezione verranno annunciati a Milano, sabato 19 novembre, in occasione di Bookcity Milano 2022

I vincitori di ogni sezione della prima edizione di PLUS saranno proclamati sabato 3 dicembre 2022 ad Alessandria.

Tutte le informazioni sulla giuria, il regolamento e i premi li trovate qui: https://www.fondazioneuspidalet.it/premio-letterario/