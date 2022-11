“Pelando” è il nuovo singolo di El Dicy Boy & Isaias LM, duo originario della Repubblica Dominicana: il brano è online

Il duo originario della Repubblica Dominica torna con un nuovo brano dal ritmo caldo e ritmato che unisce reggaeton e dembow. Un giovane rimane ammaliato da una ragazza e fa di tutto per conquistarla riuscendoci e passando insieme momenti indimenticabili.

BIO

Oscar Garcia & Isaias Matos in arte El Dicy Boy & Isaias LM sono un duo originario della Repubblica Dominicana residenti a Milano.

Si avvicinano al mondo della musica nel 2008 formando un gruppo insieme ad altri due connazionali, ma in futuro decideranno di proseguire la loro carriera come solisti per poi riunirsi nel 2017 e formare il suddetto duo.

Hanno solcato palchi importanti come quello del festival Latino Americano EXPO cantando di fronte a più di 5mila persone, in particolare in occasione del concerto di “El Alfa”. Hanno collaborato con il famoso artista e compositore “Salmo” e hanno attivamente partecipato alla colonna sonora della serie tv Blocco 181 in onda su Sky e NOW TV. Al momento hanno un vasto repertorio che spazia tra generi come trap, drill, reggaeton, dembow, afro e diversi singoli corredati di video musicali.