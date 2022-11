Oscar Dalvit nelle librerie con “Segnalazione Vincente”

“Segnalazione Vincente” è il libro di Oscar Dalvit che spiega al lettore come acquisire clienti con il Marketing Relazionale

I dati parlano chiaro. Il 37% delle aziende italiane si ritirano dal mercato dopo appena 4 anni di attività. Il motivo principale? Oltre alle classiche problematiche di carattere economico, c’è soprattutto la difficoltà di non riuscire a garantire un flusso costante di nuovi clienti capace di rendere sostenibile l’attività aziendale nel lungo periodo.

Per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che sono stanchi dei classici sistemi di marketing che ormai non funzionano più come prima, esce oggi il libro di Oscar Dalvit “SEGNALAZIONE VINCENTE. Il Metodo Per Implementare Il Marketing Relazionale, Abbattere I Tuoi Costi Pubblicitari, Avere Clienti Migliori E Smettere Di Anticipare Soldi Al Buio In Pubblicità” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per generare un flusso continuo di nuovi clienti attraverso il Marketing Relazionale.

“Il libro inizia parlando di come acquisiamo i clienti in azienda, quali sono le tecniche migliori che comunemente utilizziamo per poi passare a descrivere il marketing relazionale, una strategia molto potente capace di trasformare i propri contatti di valore in veri e propri strumenti di acquisizione clienti” afferma Oscar Dalvit, autore del libro “Al suo interno, il lettore scoprirà come è nata la figura professionale del Referral Director, grande esperto di costruzione di reti di persone e quella dei segnalatori, ossia persone che portano clienti in target e che vengono ricompensati solo ad affare concluso. Infine, il lettore viene a conoscenza di come una APP/CRM unica al mondo, è stata capace di generare un flusso di nuovi segnalatori costante e potente”.

Secondo Oscar Dalvit, conoscere davvero i clienti soddisfatti del proprio prodotto/servizio è fondamentale. Viviamo in un mondo infatti dove algoritmi, strategie e funnel automatici la fanno da padrone, ma dove una semplice telefonata di 20 minuti per conoscere veramente chi gira attorno e qual è l’area di influenza di quel cliente può davvero fare tutta la differenza del mondo, in quanto le interconnessioni delle persone sono incredibilmente imprevedibili. Per questo conoscere, schedare, profilare e mantenere le relazioni con i nostri clienti migliori è fondamentale per la sostenibilità del business nel lungo periodo. L’autore aggiunge anche che i clienti migliori sono solo uno dei tasselli del marketing relazionale. Contatti degli agenti, dipendenti, fornitori, consulenti… non si finisce più di mettere in pista chi cerca un nuovo modo di portarsi a casa una ricompensa in cambio di una referenza.

“Questo libro è una vera e propria miniera d’oro di informazioni. Le stesse che qualsiasi imprenditore vorrebbe conoscere per acquisire clienti attraverso lo strumento più potente che abbiamo da sempre a disposizione: le relazioni umane” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Il lettore acquisisce davvero il segreto del successo di questa strategia: una semplice chiamata per conoscere per la prima volta i potenziali segnalatori, 15 minuti per andare a fondo su chi sono, chi gli gira attorno e successivamente per profilarli e seguire nel tempo i più profittevoli. Da qui il termine Marketing Relazionale, diverso dal comune Referral Marketing che tutti noi conosciamo”.

“La professionalità di Giacomo Bruno è indiscussa, ormai scontata in un mondo così competitivo. La cosa che però non è scontata è la reputazione, il potere mediatico, l’enorme potenza di Bruno Editore, capace di lanciare su Marte il proprio libro. Insomma, il suo essere un fenomenale acceleratore di business” conclude l’autore. “Ho scelto Bruno Editore proprio per questo, perché ho l’obiettivo di condividere nel più breve tempo possibile al mondo imprenditoriale quello che ho visto e raccontato nel mio libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3RIpi3X

Oscar Dalvit nato a Bolzano nel 1978, ora vive in Romagna. È padre di 2 figli, Michelle 11 anni e Brando 6 anni e sposato con Miriam. A 12 anni perde il padre, imprenditore e artista. Appena 18enne apre Hardostore.com dove importa e vende videogames. In meno di 10 anni porta il sito a fatturare 8 milioni di euro arrivando ad assumere 15 dipendenti. Nel 2010 Amazon e la crisi spazzano via 12 anni di storia obbligandolo a ripartire da zero. Nel 2015, lancia Migastone e porta l’azienda ad essere leader nello sviluppo APP con 1600 clienti all’attivo. Nel 2020 fonda quella che sarà il suo vero futuro, Segnalazione Vincente: il primo metodo e APP al mondo per mettere a leva il Marketing Relazionale dentro le aziende. Sito web: https://www.segnalazionevincente.com e https://www.referraldirector.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 28 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it