“Le verità” su Rai Movie: ecco la trama del film

In prima visione su Rai Movie “Le verità”: ecco la trama del film di Hirokazu Kore-eda con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke

Mercoledì 2 novembre 2022 alle 21:20 Rai Movie propone in prima Tv il film “Le verità” del regista Hirokazu Kore-eda.

L’attrice Fabienne Daugeville, in occasione della pubblicazione della sua autobiografia, riceve la visita della figlia Lumir, sceneggiatrice che vive da anni a New York accompagnata dal marito attore Hank e dalla figlia Charlotte.

Lumir è delusa dalla madre che non le ha inviato in anticipo il manoscritto e quando lo legge lo trova pieno di inesattezze se non addirittura menzogne. Anche il maggiordomo tuttofare Luc si sente tradito per non essere mai stato citato nel libro e decide di lasciare il lavoro e trasferirsi in Bretagna per occuparsi dei nipoti. Lumir deve quindi accompagnare la madre sul set dove sta girando un film di fantascienza con l’attrice del momento (a detta dei critici la sua erede). Restare a lungo con la madre fa riemergere molti ricordi, non sempre positivi, e riemergono anche questioni irrisolte e conflitti che, dopo tanto tempo potrebbero essere però visti sotto un’ottica diversa.

Nel cast: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke.