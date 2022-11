Insufficienza cardiaca: sottoanalisi di FIDELITY sull’uso di finerenone

Finerenone, utilizzato nel trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica, riduce la probabilità di morte cardiaca improvvisa, secondo un’analisi post hoc di FIDELITY

Finerenone, utilizzato nel trattamento dell’insufficienza cardiaca (HF) cronica, non riduce il rischio di morte per tutte le cause nei pazienti con diabete di tipo 2 (DM2) e con malattia renale cronica (CKD), ma riduce la probabilità di morte cardiaca improvvisa, secondo un’analisi post hoc dello studio FIDELITY i cui risultati sono stati presentati a Barcellona, nel corso dell’ESC22.

Azione dell’MRA non steroideo in pazienti con DM2 e CKD

«Si stima che i pazienti con diabete di tipo 2 (DM2) e malattia renale cronica (CKD) abbiano un’aspettativa di vita più breve di 16 anni rispetto ai loro coetanei senza queste condizioni. La maggior parte dei decessi in questi pazienti sono dovuti a malattie cardiovascolari, con un’incidenza fino a sei volte superiore rispetto alla popolazione generale» ha premesso l’autore principale, Gerasimos Filippatos, dell’Università Nazionale e Capodistriana di Atene.

«Con l’aumentare della prevalenza CKD e del DM2, sono necessari maggiori sforzi per migliorare la sopravvivenza in questa popolazione di pazienti» ha aggiunto.

Dati acquisiti e lacune da colmare

Una precedente analisi del FIDELITY, presentata al Congresso ESC 2021 aveva mostrato che l’antagonista non steroideo del recettore mineralcorticoide (MRA) finerenone ha ridotto il rischio di esiti cardiovascolari e renali rispetto al placebo in 13.026 pazienti con DM2 e CKD arruolati negli studi FIDELIO-DKD e FIGARO-DKD.

«Gli MRA steroidei hanno dimostrato di ridurre la mortalità cardiovascolare nei pazienti con HF. Tuttavia, l’uso di MRA steroidei è stato limitato da effetti collaterali off-target. Inoltre, l’effetto degli MRA steroidei sulla mortalità nei pazienti con CKD e DM2 non è stato valutato» ha detto Filippatos.

Valutate le diverse cause di mortalità

L’analisi attuale ha valutato le cause di mortalità nella popolazione dello studio FIDELITY con DM2 lungo lo spettro di gravità di CKD e trattata con finerenone o placebo. Le cause di morte sono state giudicate da un comitato indipendente per eventi clinici in cieco all’assegnazione del trattamento.

«Si è trattato di un’analisi esplorativa prespecificata dei dati dei singoli pazienti raccolti da FIDELIO-DKD e FIGARO-DKD. L’analisi ha incluso 13.026 pazienti con DM2 e CKD randomizzati al trattamento con finerenone o placebo» ha riferito Filippatos.

«Tutti i pazienti sono stati trattati in modo ottimale con un inibitore del sistema renina-angiotensina. La durata mediana del follow-up è stata di 3,0 anni. L’età media dei partecipanti era di 64,8 anni e il 69,8% della popolazione in studio era costituita da uomini» ha specificato.

L’analisi principale di questo sottostudio ha esaminato – nella popolazione intention-to-treat – i tassi di mortalità per tutte le cause e le diverse cause di mortalità: morte cardiaca improvvisa, mortalità non determinata, mortalità dovuta a infarto miocardico acuto, HF, ictus o procedure cardiovascolari o mortalità dovuta ad altre cause cardiovascolari, ha aggiunto Filippatos.

L’incidenza di mortalità per tutte le cause è stata dell’8,5% con finerenone (2,76 eventi per 100 pazienti-anno) rispetto al 9,4% con placebo (3,10 eventi per 100 pazienti-anno; hazard ratio [HR] 0,89;v intervallo di confidenza al 95% [CI] 0,79-1,00; p=0,051), dove la differenza tra i gruppi ha mancato di poco la significatività statistica.

La mortalità è stata più comunemente attribuita a cause cardiovascolari (4,9% nel gruppo finerenone vs.5,6% nel gruppo placebo), seguita da infezione (1,5% vs.1,4%, rispettivamente) e cancro (1,2% vs.1,6%, rispettivamente).

«Un’analisi dei componenti della mortalità cardiovascolare ha mostrato che il finerenone ha ridotto significativamente il rischio relativo di morte cardiaca improvvisa (la forma più comune di mortalità cardiovascolare) del 25% rispetto al placebo (HR0,75;95% CI 0,57-0,996; p=0,046)» ha rilevato il ricercatore.

La mortalità per tutte le cause e la mortalità cardiovascolare sono state valutate anche in un’analisi prespecificata sul trattamento, che includeva eventi che si sono verificati durante il trattamento dei pazienti e fino a 30 giorni dopo l’ultima dose di farmaco in studio.

«In questa analisi, il finerenone è stato associato a una riduzione del rischio relativo del 18% della mortalità per tutte le cause (HR 0,82;IC 95% 0,70-0,96; p=0,014) e della mortalità cardiovascolare (HR 0,82;IC 95% 0,67-0,99; p=0,040) rispetto al placebo» ha osservato Filippatos. «La mortalità è stata attribuita principalmente a eventi cardiovascolari» ha detto.

Giustificato un inizio precoce del trattamento

«L’effetto del finerenone su mortalità per tutte le cause, mortalità cardiovascolare e morte cardiaca improvvisa è stato coerente, indipendentemente dalla velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) o dal rapporto albumina-creatinina urinaria (UACR) al basale, ma apparentemente più pronunciato nei pazienti con un eGFR basale più elevato» ha proseguito.

«Ciò indica che l’inizio precoce del finerenone potrebbe essere giustificato per massimizzare i suoi effetti protettivi in questi pazienti» ha concluso Filippatos.

