Chi erano Bonnie e Clyde? Lo racconta Rai Storia

Bonnie e Clyde, la coppia criminale più celebre della storia degli Stati Uniti, raccontata in prima serata in un approfondimento su Rai Storia

Bonnie Parker e Clyde Barrow furono la coppia criminale più celebre della storia degli Stati Uniti. Durante il culmine della Grande Depressione, il loro sodalizio li portò dall’essere autori di piccoli furti a rapinatori di banche e assassini di fama nazionale, raggiungendo la fama di altri gangster dell’epoca come John Dillinger, Pretty Boy Floyd e Baby Face Nelson, i cosiddetti “nemici pubblici”, che catturavano l’immaginazione degli americani abbattuti dalla Depressione. I cinegiornali in tutto il paese proiettavano le immagini di una Bonnie fatale, con la pistola al fianco, e del bel Clyde, con i suoi abiti su misura e i fucili automatici Browning, trasformandoli nel principe oscuro e nella principessa del crimine inferi. Due personaggi raccontati da “Bonnie & Clyde”, in onda mercoledì 2 novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

In realtà, Bonnie e Clyde erano cresciuti nei bassifondi di West Dallas e avevano poco in comune con le loro affascinanti immagini mediatiche. La loro follia criminale durata due anni terminò quando la coppia fu tradita da un amico e crivellata di colpi a un posto di blocco della polizia in Louisiana il 23 maggio 1934.