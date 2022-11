“Storie della Tv” su Rai Storia racconta Antonello Falqui

Antonello Falqui è il protagonista di “Storie della tv”, il programma di Rai Cultura con la consulenza di Aldo Grasso in prima visione su Rai Storia

“Antonello Falqui era un personaggio strano, ruvido, dolce, un personaggio che dovevi studiare. Ma sapevi che eri in buone mani. Lui aveva una grande genialità”. Parole con cui Rita Pavone ricorda uno degli innovatori del linguaggio del varietà televisivo, con uno stile tutto suo e riconoscibile nei decenni, nato in una famiglia di intellettuali e cresciuto con l’idea di americanizzare la Tv e di italianizzare Broadway. E’ Antonello Falqui il protagonista di “Storie della tv”, il programma di Rai Cultura con la consulenza di Aldo Grasso, in onda martedì 1° novembre alle 21.10 in prima visione su Rai Storia.

Oltre a Rita Pavone, a ricordare uno dei grandi “creatori” della tv e di programmi come “Studio Uno” e “Canzonissima” sono anche Loretta Goggi e Duccio Forzano. “Ci propose di fare il “Ribaltone” (un varietà del 1978) dove si recitava, si cantava, si facevano parodie – ricorda Loretta Goggi -. Io e mia sorella Daniela ci siamo avvicinate con timore perché ci avevano detto che Falqui faceva piangere tutte. Invece, con noi si è divertito abbastanza.

Io lo chiamo “il maestro” – aggiunge il regista Duccio Forzano – perché è il punto di riferimento assoluto per tutto quello che faccio in televisione”.