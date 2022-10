Tre scienziati italiani di Scientist Rebellion in carcere in Germania

Scientist Rebellion: 13 scienziati, di cui 3 italiani, detenuti in Germania dopo una protesta non violenta. Le loro richieste al governo tedesco restano inattese

Dopo una protesta nello showroom di auto di lusso del quartier generale della BMW a Monaco, 15 membri di Scientist Rebellion sono stati presi in custodia preventiva. Tredici di loro resteranno in carcere fino a venerdì 4 novembre, mentre altri due resteranno in carcere fino a martedì 1 e mercoledì 2 novembre. Un altro scienziato, che è stato tenuto in custodia dal 28 ottobre dopo aver partecipato a un blocco stradale con Scientist Rebellion, rimarrà in prigione fino al 1 ° novembre.

Tra i detenuti ci sono 13 scienziati: matematici, fisici, scienziati ambientali, informatici, esperti di biotecnologia e ingegneri della protezione ambientale e delle telecomunicazioni. Gli scienziati hanno intrapreso azioni per richiedere misure di base, immediate ed efficaci per ridurre le emissioni dei trasporti e proteggere le comunità e le vite dagli effetti attuali e futuri dell’emergenza climatica. “Come scienziato del ciclo dell’acqua, sono qui oggi perché i nostri stati ci stanno deludendo: questa è un’emergenza ambientale, abbiamo bisogno di un cambiamento immediato“, spiega Sylvain Kuppel, ricercatore di scienze della terra e dell’ambiente e membro di Scientist Rebellion.

Gli scienziati in custodia saranno probabilmente trasferiti nella prigione di Stadelheim o in altre strutture lunedì 31 ottobre, a seconda della disponibilità di celle di custodia della polizia.

Nathaniel Rugh, scienziato ambientale e membro di Scientist Rebellion spiega che “Il primo livello di riscaldamento pericoloso concordato a livello internazionale è ormai perso. Non esiste un percorso plausibile per rimanere al di sotto di 1,5°C. Lo sappiamo perché siamo scienziati noi stessi. Continuare a dire pubblicamente che 1,5°C è ancora un paramentro raggiungibile non è più difendibile. Eppure i politici e alcuni accademici ancora pretendono che sia plausibile. In risposta, le industrie e i responsabili politici vengono implicitamente incoraggiati a resistere alla rapida decarbonizzazione“.

Come parte della coalizione www.UniteAgainstClimateFailure.de/en, Scientist Rebellion chiede al governo tedesco di agire immediatamente per ridurre le emissioni di carbonio, sottolineando che la decarbonizzazione del settore dei trasporti è fondamentale. Chiedono un limite di velocità di 100 km/h sulle autostrade e la reintroduzione del biglietto mensile di 9 euro sui trasporti pubblici , misure immediate, efficaci e popolari che proteggono le comunità e la vita.

Scientist Rebellion e Unite Against Climate Failure chiedono anche al governo tedesco di chiedere alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale di cancellare il debito finanziario del Sud del mondo. Ciò è urgentemente necessario per facilitare una transizione sostenibile e per prevenire ulteriori devastazioni e il caos climatico.

Oltre a Scientist Rebellion, i partner della campagna di resistenza civile – in corso da metà ottobre 2022 – includono Letzte Generation, Debt for Climate, End Fossil Occupy, ed Jetzt oder Nie – Eltern gegen die Fossilindustrie. La campagna sta conducendo azioni in Germania e nel mondo da metà ottobre 2022.

Informazioni su Scientist Rebellion

Siamo un gruppo di azione per la decarbonizzazione con oltre mille membri in 32 paesi. I nostri membri includono studenti di materie scientifiche e accademici con una varietà di curriculum scientifici. Noi tutti crediamo che gli scienziati debbano intraprendere un’azione diretta non violenta per comunicare con successo l’urgenza della situazione. Durante gli atti di resistenza civile ci identifichiamo indossando camici da laboratorio.

www.scientistrebellion.com