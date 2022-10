RIS sceglie Netskope per supportare le Banche Cooperative Raiffeisen dell’Alto Adige nell’utilizzo sicuro dei servizi cloud

Netskope , leader in Secure Access Service Edge (SASE), è stata scelta dalla Raiffeisen Information Service (RIS), società che eroga servizi IT alle Banche Cooperative Raiffeisen, per garantire un uso sicuro dei servizi cloud. Le Banche Cooperative Raiffeisen del territorio altoatesino, tra le quali è presente anche la Cassa Centrale Raiffeisen, sono 39, ad esse si affiancano altre legal entities di natura informatica, assicurativa, ecc. per un totale di circa 2.300 utenti che oggi utilizzano la tecnologia Netskope.

Netskope porta la sicurezza a livello del cloud, quindi è in grado di proteggere i dati aziendali ovunque essi si trovino: sul cloud, sul web, su dispositivi gestiti e non gestiti. Poiché è cloud native, riconosce il contesto, inclusi gli account personali e aziendali, consente maggiori restrizioni di accesso in determinati scenari e supporta le sfumature granulari nelle policy di sicurezza. RIS ha proposto alle Banche Raiffeisen l’introduzione di Netskope proprio per garantire il massimo livello di protezione per tutti i componenti di Microsoft 365.

Massimiliano Ricci, Enterprise Security Manager, ha dichiarato: “L’adozione diffusa di applicazioni e servizi cloud nelle Banche Raiffeisen ha reso fondamentale la revisione dell’architettura di sicurezza esistente, basata in gran parte su appliance on-premise che non fornivano visibilità o controllo dei dati in transito da e verso – o all’interno – dei servizi cloud. Le Banche Raiffeisen stavano adottando Microsoft 365 e ciò ha reso Netskope un investimento di sicurezza essenziale”.

“L’architettura Intelligent Security Service Edge (SSE) di Netskope è tecnologicamente superiore alle soluzioni concorrenti – ha spiegato Ricci – e il feedback delle banche è stato molto positivo sia per la visibilità che per il controllo che fornisce sulle potenziali minacce. Il team congiunto della RIS con gli specialisti di Netskope, ha garantito un’implementazione di successo”.

La scelta di Netskope è stata dettata dalla varietà dei moduli offerti e dall’estesa copertura del perimetro che Netskope offre rispetto ad altri vendor. La tecnologia Intelligent SSE di Netskope, focalizzata sulla riduzione del rischio e su elevati standard di protezione dei dati, garantisce un accesso sicuro al web e a tutte le applicazioni cloud Microsoft e non solo.

Raphaël Bousquet, Senior Vice President per EMEA e LATAM di Netskope, ha commentato: “Oggi non è possibile proteggere in modo efficace i dati di un’azienda utilizzando dispositivi on-premise. Un simile approccio ignora la realtà di come le persone lavorano, la loro posizione e quella dei dati condivisi. I servizi cloud offrono vantaggi significativi in termini di costi e agilità alle aziende, ma richiedono un ripensamento delle architetture di sicurezza tradizionali. Netskope Intelligent SSE riduce i rischi, accelera le prestazioni e offre una visibilità senza rivali e siamo davvero lieti di poter aiutare a proteggere i dati nel cloud per le Banche Cooperative Raiffeisen”.

RIS ha implementato diverse soluzioni Netskope: Next Gen Secure Web Gateway (NG-SWG), arricchito dalla componente di Advanced Threat Protection e da funzionalità innovative di Remote Browser Isolation (RBI), per ottenere il massimo livello di visibilità e controllo in-line sul traffico internet degli utenti, decifrando e proteggendo la normale navigazione Web, piuttosto che l’interazione con strumenti cloud SaaS/IaaS gestiti e non. Altre tecnologie implementate sono le soluzioni CASB API Protection per Microsoft OneDrive Sharepoint, Microsoft Teams ed Exchange online, e monitoraggio continuo di configurazioni, best practices e compliance in ambiente Office 365.