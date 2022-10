Previsioni meteo 31 ottobre 2022: ponte di Ognissanti con il sole

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 31 ottobre 2022: prosegue ancora la fase di tempo stabile con l’anticiclone. Possibile ritorno del maltempo nei prossimi giorni

Meteo ancora stabile e con caldo fuori stagione sull’Italia anche per il Ponte di Ognissanti. Le ultime ore del mese di ottobre si avviano infatti alla conclusione con condizioni stabili grazie a un robusto promontorio anticiclonico che da settimane tiene lontane le perturbazioni. Poche variazioni dunque anche nella giornata di oggi, che trascorrerà con clima asciutto e mite soprattutto nelle ore centrali. Attese temperature oltre i +20°C con picchi fino a + 30°C su Sardegna e Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’evoluzione meteo per la prima settimana di novembre resta altamente incerta in quanto l’alta pressione è veramente dura a morire. Diversi modelli confermano però uno spostamento, almeno momentaneo, dei massimi al suolo verso basso Atlantico e Penisola Iberica. Il modello americano GFS propone così nell’ultimo aggiornamento l’ingresso di una perturbazione sul Mediterraneo centrale che porterebbe piogge, temporali e anche un netto calo delle temperature.

Intanto per oggi, lunedì 31 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza soleggiati, addensamenti più compatti al Nord-Ovest ma senza fenomeni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati su Triveneto ed Emilia Romagna e nubi sparse altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza di nuvolosità su tutti i settori. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni, qualche addensamento in più sulla Toscana. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti solo sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stabili o lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .