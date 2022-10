Instagram sospende gli account il 31 ottobre: utenti spaesati. Il social chiede di inviare una contestazione entro 30 giorni, ma la procedura non funziona

Nel giorno di Halloween Instagram spaventa gli utenti. In molti nelle ultime ore stanno lamentando il blocco dei propri account. Entrando nel social ci si trova davanti a una schermata che avvisa della sospensione dell’account perché ‘non rispetta le linee guida della community’. L’utente viene quindi invitato a contestare la decisione affinché il blocco non diventi permanente. La procedura, che prevede l’invio di un codice per mail e poi per messaggio sul proprio cellulare, non sembra stia funzionando, e gli utenti stanno riversando il loro malcontento su Twitter.

Il problema, spiega la Dire (www.dire.it), è molto probabilmente connesso a una ‘pulizia’ degli account fake che il social di Mark Zuckerberg sta mettendo in atto. Purtroppo però di questa pulizia ne sono rimasti vittima tanti utenti legittimi, che rischiano di non poter utilizzare il social per molto tempo. Inviare troppe richieste di recupero dall’account, potrebbe infatti peggiorare la situazione portando a un blocco dello stesso.