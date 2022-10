Gli spumanti di Bottega conquistano Hong Kong

Bottega ha conseguito un importante risultato a Hong Kong, diventando il primo spumante per volumi di vendita nel 2021 sulla base dei dati diffusi da IWSR

Si tratta di un dato di grande importanza e di assoluto prestigio, in quanto la città cinese, che mantiene una propria autonomia rispetto alla madrepatria, rappresenta un punto di riferimento per l’intera Cina, orientando spesso i trend di consumo.

L’azienda trevigiana negli ultimi 6 anni ha fatto registrare ad Hong Kong un incremento costante dei volumi con un picco di crescita del 60% tra il 2020 e il 2021. I vini più venduti sono il Moscato spumante e il Prosecco, sia nella bottiglia classica che in quella originale dorata, diventata un elemento distintivo del brand Bottega.

Tradizionalmente in Asia gli spumanti dolci, come il Moscato, sono molto apprezzati, tuttavia sta crescendo fortemente l’interesse per il Prosecco, che grazie alla sua versatilità si abbina egregiamente a diversi piatti della cucina cinese. A Hong Kong vengono inoltre apprezzati gli Spritz e i cocktail italiani a bassa gradazione alcolica, che impiegano il Prosecco come principale ingrediente. Tra questi ha avuto grande successo il Bottega Lemon Spritz che, grazie al Limoncino, è gradito a tutti i palati per il gustoso connubio di freschezza e carica aromatica.

A Hong Kong il trend è in crescita per Bottega anche nel primo semestre del 2022. Si tratta di un risultato ancor più significativo, in quanto il quadro economico della città negli ultimi mesi è stato condizionato dall’incertezza. Il brand dell’azienda trevigiana è molto conosciuto in loco dai consumatori, che ne apprezzano la qualità dei prodotti e che lo identificano come sinonimo del miglior Made in Italy nell’ambito del beverage.

L’azienda Bottega, guidata da Barbara, Sandro e Stefano Bottega, è al tempo stesso una cantina e una distilleria. Fondata nel 1977 da Aldo Bottega con la denominazione Distilleria Bottega, l’azienda ha sede a Bibano di Godega (TV), 50 km a nord di Venezia, dove produce grappe, vini e liquori che si rivolgono a un target di livello alto e medio alto.

Tra le grappe, commercializzate con i marchi Alexander e Bottega, si distinguono le pregiate selezioni di monovitigno e i distillati maturati in barrique. La gamma dei vini Bottega comprende il Prosecco, tra cui il noto Bottega Gold, e altri spumanti di grande personalità. Nelle due cantine distaccate, in Valpolicella e a Montalcino, vengono prodotti Amarone, Ripasso, Brunello di Montalcino e altri grandi rossi. Completa l’offerta Bottega la linea Creams & Liquors, che comprende una gamma articolata di liquori alla frutta e alle creme, tra cui Limoncino, Gianduia, Pistacchio.

L’azienda, che distribuisce i propri prodotti in 150 paesi nel mondo, ha conseguito negli anni oltre 300 premi e riconoscimenti internazionali per la qualità.